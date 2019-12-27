18 месяцев тьмы: назван самый тяжелой год в истории человечества

Различные исследования показали, что самым сложным для людей выдался 536 год нашей эры, когда на Евразию опустился туман неизвестного происхождения. По мнению историка Майкла Маккормика, этот год можно считать периодом пострашнее чумы 1349 года, сообщает портал Новости Планеты.536 год также можно считать страшнее 1918-го, когда возник штамм гриппа, убивший 100 млн человек. Как отмечал историк из Византии Прокопий Кесарийский, территория Европы, Среднего Востока и Азии оказалась накрыла густым туманом, который не сходил на протяжении 18 месяцев. Люди жили столь длительный период в сумерках. От катаклизма со 100% вероятностью пострадал далеко не один миллион людей. Для выяснения, что всё-таки случилось, ученые исследовали лёд из шведского ледника. Он позволил узнать, что в 536 году н.э. в Исландии активизировался вулкан. Пепел окутал всю Евразию. Извержения повторились в 540 и 547 годах, они значительно послабили европейскую экономику на столетие. История умалчивает, как люди выживали в то время.