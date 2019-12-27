Пелагея подтвердила, что разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея сообщила, что она разводится со своим супругом — хоккеистом Иваном Телегиным.О разводе с мужем она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась», — написала артистка.

Пелагея надеется, что ей все же удастся с Телегиным «решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено». По ее словам, они хотят добрые отношения для воспитания совместного ребенка — дочери Таси.

Хотя Пелагея не стала озвучивать причины, которые подтолкнули ее к разводу, но многие не сомневаются, что все дело в изменах мужа. Не так давно хоккеист пришел в театр с другой женщиной, и было понятно, что их связывают явно не дружеские отношения, [url=]пишет[/url] СтарХит.В СМИ попала информация, что новой любовницей Телегина стала дочь богатых родителей, тусовщица и владелица турфирмы Мария Гончар.Как рассказал источник из окружения хоккеиста, Телегин свой роман даже не пытался скрывать. К тому же, его новая возлюбленная была знакома с его женой и даже публиковала в соцсетях совместные с ней фото. По слухам, у Телегина и раньше были романы на стороне. Удержать от измен мужа Пелагея не смогла. Она, заявляют знакомые пары, изводила мужа ревностью и закатывала истерики. Пелагее уже припомнили, что с Телегиным она начала встречаться, когда он тоже был в отношениях. Более того, его девушка Евгения была беременна. «Тогда она прекрасно знала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Кроме того, Поля была знакома с Евгенией, видела, что она в положении…» — заявляет знакомый пары.