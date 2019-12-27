В Шотландии древние каменные круги стали центром магнитной аномалии

Несколько тысяч лет назад на Внешних Гебридских островах были возведены из камня мегалитические круги, которые сегодня стали центром аномалии. Странности возникли в области главного круга под названием Турсачанский Халанаис, который находится на острове Льюис, сообщает PLANETANOVOSTI.COM.Причиной магнитной аномалии специалисты называют мощные удары молнии, однако это нужно ещё доказать. Обнаружили аномалию во время поиска античных кругов. Сторонники параномального считают, что они представляют собой портал в иное измерение. Некоторые ученые отмечают, что в Великобритании мало свидетельств ударов молнии, поэтому вряд ли данную теорию удастся доказать. Если молнии всё же причастны, то неизвестно, фокусировались они на камне или дереве, которых сегодня нет, либо же сам памятник являлся магнитом для молний.Ученые сумели воссоздать первоначальный вид памятника древности. Благодаря этому перед ними открылась местность, которая была 4 тысячи лет назад.