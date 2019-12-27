Эти вещи привлекут финансовую удачу в 2020 году

Фото: pixabay.com

1. Китайский дракон

По китайскому обычаю, существо в виде дракона символизирует обретение счастья, решения основных поставленных задач и получения защищённости. Окраска дракона — синяя, жёлтая или зелёная: на 2020 год эти цвета являются основными. Декоративная функция, возложенная на фигурку дракона, впишется в существующие дизайнерские решения дома или офиса.

2. Трёхлапая жаба

Жаба на трёх лапах — в рот фигурки вкладывается монета, а вокруг расставлены несколько других монет. Установив такой набор, по китайскому поверью, вы заработаете значительно больше денег, чем в ушедшем году.

3. Белые свечи

Свечи белого цвета — символизируют чистоту. Эти свечи придадут вашему интерьеру больше света и тепла, а новогодние праздники станут более завлекающими для вас и вашего окружения.

Фото: pixabay.com