Назвали стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta

Цифровая приборная панель для LADA Vesta, разработка которой ведется довольно давно, почти готова. Об этом сообщила компания CMG, выложившая очередное видео с демонстрацией ее работы.

Как стало известно «Автоновостям дня» со слов разработчиков, вопрос с технической начинкой новой «приборки» уже решен. Экран будет матовым, и каждый покупатель сможет выбрать либо более дорогую, либо бюджетную версию в зависимости от его разрешения. Возможность выбора интерфейса (под «Жигули», Audi или BMW) будет у каждой модификации вне зависимости от цены.

Финальный ценник, к слову, пока не определен, но уже понятно, что стоимость цифровой «приборки» на LADA Vesta составит около 15 000 рублей.