АвтоВАЗ доработал крепление троса ручника на Lada Granta

Скрипа и стука от ручника LADA Granta больше нет. Это заметил один из владельцев автомобиля 2019 года выпуска, приславший фотографию нового крепления троса ручного стояночного тормоза в редакцию портала «Лада.Онлайн».

Как стало известно «Автоновостям дня», на скрипы и стуки в задней части автомобиля владельцы LADA Granta и Kalina второго поколения жаловались давно – еще с тех пор, когда эти модели только появились в линейке LADA.

Позже выяснилось, что причиной посторонних звуков были неудачно расположенные крепления троса ручного стояночного тормоза, который, собственно, и соприкасался с днищем во время движения. Теперь эта проблема решена.

Напомним, в последний раз «АвтоВАЗ» дорабатывал LADA Granta во втором квартале этого года. Тогда автомобиль получил салонные дверные ручки другой формы, новые личинки дверных замков, новый замок зажигания с ключами зажигания и круиз-контроль.