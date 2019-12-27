В России подорожал хэтчбек Lada XRay

«АвтоВАЗ» повышает цены без каких-либо анонсов и предупреждений. Например, хэтчбек LADA XRay в топовой комплектации Luxe/Prestige в декабре подорожал на 3 тыс. рублей. Об этом узнали эксперты сайта «Цена Авто» в ходе мониторинга российского авторынка.

Теперь такая LADA XRay с 1,6-литровым 106-сильным мотором и механической коробкой передач стоит 800 900 рублей. Более мощная версия с 1,8-литровым 122-сильным двигателем и МКПП подорожала до 825 900 рублей, а топовый вариант с таким же мотором и «роботом» АМТ предлагается к продаже за 850 900 рублей.

Остальные комплектации хэтчбека пока продаются по прежним ценам.