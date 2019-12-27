Роспотребнадзор молодогвардейцы Алтайское Заксобрание приступили зачистке барнаульских от снюса

Комитет по здравоохранению и науке Алтайского Заксобрания в лице его зампреда Николая Якушева совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и молодогвардейцами ЕР принялись «зачищать» торговые точки в Барнауле от аналогов снюса. При этом, как отметил депутат на своей странице в Facebook, оборот упомянутых никотиносодержащих смесей уже запрещен приказом руководителя федерального Роспотребнадзора. В управлении ведомства в Алтайском крае объяснили, что под запрет попадает продукция, не соответствующая техническим регламентам.

«Руководителем Роспотребнадзора РФ подписан приказ о запрете продажи снюсов в стране. Совместно с Роспотребнадзором по Алтайскому краю провели рейд и арестовали большую партию данного вида продукции, на которую активно подсаживают наших детей!» — написал Якушев. При этом на сайте федерального ведомства текст соответствующего приказа на момент подготовки материала на сайте Роспотребнадзора отсутствовал. В разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» депутат объяснил, что приказ был подписан руководителем федерального ведомства Анной Поповой вечером 26 декабря в виду отсутствия каких-либо норм законодательства, которые бы регулировали оборот никтиносодержащих некурительных смесей. Подобные практики, по его объяснению, уже применялись в отношении спиртосодержащей продукции «Боярышник» после нескольких случаев отравления в конце 2016 года.

В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю «Банкфаксу» разъяснили, оборот какой именно продукции попал под запрет. «В ходе контрольно-надзорных мероприятий некурительная никотинсодержащая продукция оценивается на соответствие техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки». Продукция, не соответствующая требованиям нормативно-правовых актов, снимается с реализации», — сообщили в ведомстве.

Николай Якушев рассказал, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю оперативно связались с ним после того, как до них был доведен текст приказа. Депутат, в свою очередь, согласовал с вице-премьером Ириной Долговой вопрос о создании рабочей группы, в составе которой уже 27 декабря был проведен рейд по торговым центрам Барнаула. «На основании данного приказа мы сегодня арестовали крупную партию данного вида продукции. Настолько крупную, что даже директор этой сети приезжал и давал разъяснения Роспотребнадзору. Продукция сейчас находится на ответственном хранении у собственника», — поделился депутат.

Якушев уточнил, что продавцы не делают ничего незаконного, поскольку продажа все еще не запрещена, и пока действует лишь приказ Роспотребнадзора о прекращении оборота. Он считает, что для предпринимателей аресты товаров не должны были стать неожиданностью, поскольку к ним ранее уже обращался губернатор Алтайского края Виктор Томенко с убедительной просьбой не продавать эту продукцию детям. Однако, по сведениям депутата, бизнесмены не вняли просьбам главы региона.

Примечательно, что законопроект, который регулировал бы оборот аналогов снюса на территории Алтайского края, еще не готов. Николай Якушев выразил сомнение в том, что профильный комитет АКЗС успеет выйти с инициативой на январскую сессию: скорее всего, это произойдет только в феврале. Он также пояснил, что пока для депутатов остается открытым вопрос о том, запрещать ли продажу никотиносодержащей продукции для взрослого населения региона.

Стоит отметить, что «война» с аналогами снюса, судя по объемам арестованных партий, началась для предпринимателей неожиданно, тем более, что соответствующий приказ не появился в открытом доступе на момент проведения рейдов. На сайте федерального Роспотребнадзора опубликовано сообщение о том, что в региональные управления был направлен приказ об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи некурительной никотиносодержащей продукции. Основанием для приказа, как следует из текста сообщения, явилось соответствующее поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Напомним, «война» со снюсом была спровоцирована несколькими случаями отравления среди школьников, употреблявших эту продукцию. Один из таких произошел в ноябре текущего года в Заринске. Тогда подростка пришлось госпитализировать с признаками сильного отравления табаком – у него даже остановилось дыхание. СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку по данному факту. Похожие случаи произошли еще в нескольких регионах России, что спровоцировало явление, которое некоторые наблюдатели уже окрестили «снюсоистерией». При этом в разговоре с ИА «Банкфакс» многие родители отметили, что их дети не знали о снюсе до начала активного освещения темы в СМИ. Некоторые из них не исключили, что после запрета подростки перейдут на нелегальную и, казалось, давно забытую продукцию, например, насвай.