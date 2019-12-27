Что нас ждет 27 декабря: главное за три минуты

Главные события:
- В Москве состоится церемония прощания с генералом Махмутом Гареевым
- В казанской Старо-Татарской слободе состоится открытие новогоднего городка
- В Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая
Не забудьте поздравить:
- Тимур Темиргалиев, директор гарантийного фонда РТ
- Сергей Кондратьев, депутат Казгордумы
еще больше именинников
Главное утром в федеральной прессе:
- В Казахстане упал самолет — на борту находились 100 человек, есть выжившие
- Росстат сделал прогноз об убыли населения в ближайшие 16 лет
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