Что нас ждет 27 декабря: главное за три минуты

По
mavit
-
21

Что нас ждет 27 декабря: главное за три минуты

Главные события:

  • В Москве состоится церемония прощания с генералом Махмутом Гареевым
  • В казанской Старо-Татарской слободе состоится открытие новогоднего городка
  • В Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая

Не забудьте поздравить:

  • Тимур Темиргалиев, директор гарантийного фонда РТ
  • Сергей Кондратьев, депутат Казгордумы

еще больше именинников

Что нас ждет 27 декабря: главное за три минуты

Главное утром в федеральной прессе:

  • В Казахстане упал самолет — на борту находились 100 человек, есть выжившие
  • Росстат сделал прогноз об убыли населения в ближайшие 16 лет

Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):

  • Минниханов отреагировал на жалобу об уничтожении озера под коттеджи
  • Семья удочерила сестер вместе с миллионными долгами их матери
  • Правительство хочет купить долю Сбербанка за 2,8 трлн рублей. Деньги возьмут в ФНБ
  • Найдена самая дешевая квартира в Татарстане
  • В Казани расторгли контракт с ПАТП, занимавшимся перевозками до «Салават Купере»