Трамп и ас-Сиси призвали положить конец ливийскому конфликту

Президент США Дональд Трамп и его египетский коллега Абдул Фаттах ас-Сиси по телефону выступили против «иностранной эксплуатации» в Ливии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Два лидера посвятили большую часть разговора обсуждению ситуации в Ливии. Стороны согласны с необходимостью положить конец ливийскому конфликту.
Они констатировали, что необходимо принять срочные меры и решить проблемы Ливии.
На данный момент в Ливии продолжаются вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. На востоке, в столице Ливии Триполи, действует поддерживаемое ООН Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа. Однако парламент и кабинет министров, поддерживаемые Ливийской национальной армией и ее главой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, не признают эту власть и контролируют западную часть страны.
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