Почему актеров хоронили за оградой кладбища

Почему раньше актеров не хоронили на кладбища?

Еще совсем недавно актерская профессия считалась, мягко говоря, совсем не престижной. Настолько, что артистов хоронили за пределами кладбища после смерти. Почему?

Объяснение было простое: лицедей на сцене живет чужой жизнью, примеряет ее на себя и прилюдно изображает (а то и прославляет) чужие грехи.

А жизнь на самом деле у него одна, дарованная Всевышним. Стало быть, актер подыгрывает антихристу. Правда, традиция эта соблюдалась далеко не всегда.

По одной из версий, это связано с запретом церкви изображать жизнь других людей. Согласно христианскому мировоззрению, каждому человеку с рождения дана одна жизнь, и прожить нужно только свою судьбу, а не изображать других людей. Согласно церковному учению, проигрывая на сцене разные образы, актер примеряет на себя не только чужие судьбы, но принимает и грехи других людей, а значит, подыгрывает антихристу, опускается до низменных грехов.

Несмотря на то, какие роли играл актер в представлениях, его после смерти (наряду с самоубийцами и людьми, умершими от передозировки алкоголем) хоронили только за чертой кладбища. Церковь считает, что актеры еще при жизни добровольно убили свою душу.

По другой версии, актеров хоронили за территорией кладбища еще и потому, что в основном они вели слишком распутный образ жизни, грешили, не посещали церковь, не каялись в содеянном при жизни.

Еще одна версия, негативное отношение к актерам и всему, что с ними связано, уходит корнями в историю античного театра, который часто был связан с языческими мистериями. Поэтому христианские клирики воспринимали бродячих актеров, как скрытых язычников, как жрецов пантеистических культов.

отсюда