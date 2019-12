Исторические личности, вступавшие в кровосмесительные связи

Сегодня мы знаем, что кровосмесительная связь повышает риск рождения детей с генетическими заболеваниями. Чем ближе родственники, тем выше риски. Но и в прежние времена в большинстве культур с предубеждением относились к инцестуальным связям.

Впрочем, героев этого материала это не остановило…

Чарльз Дарвин и Эмма Веджвуд

Автор «Происхождения видов» женился на своей двоюродной сестре Эмме Веджвуд. Детство Эммы прошло в семейной резиденции, до замужества она была очень религиозной и хорошо образованной девушкой.

За своего кузена Веджвуд вышла в тридцать лет. У Дарвинов было десять детей, но трое из них умерли вскоре после рождения. Чарльз Дарвин опасался, что причина детской смертности заключается в их близкородственной связи — эта идея была отражена в его работах по болезненности потомков от близкородственного скрещивания. Впрочем, на остальных детях последствия инцеста не отразились: их сыновья Джордж, Фрэнсис и Гораций стали членами Королевского общества. Джордж был математиком, Фрэнсис — ботаником, а Гораций — инженером и впоследствии мэром Кембриджа.

Альберт Эйнштейн и Эльза Лёвенталь

Похождения знаменитого физика и его непростые отношения со своими супругами хотя и менее известны, чем его научные достижения, но не менее примечательны.

В 1919 году Эйнштейн женился на своей кузине Эльзе Лёвенталь. И у Эйнштейна, и у Эльзы это был второй брак, а девичья фамилия Эльзы была… Эйнштейн.

Впрочем, до этого он чуть было не женился на ее младшей дочери, 22-летней Ильзе. Если верить автору книги «Альберт Эйнштейн: самый популярный гений» Дж.Д. Рокфеллеру (Albert Einstein: The Most Popular Genius By J.D. Rockefeller), Эльза даже была готова отказаться от своего счастья ради блага дочери.

Но затем физик опомнился и все-таки женился на своей любовнице.

Клеопатра и ее братья

Клеопатра VII правила Египтом 21 год в соправительстве со своими родными братьями. Впрочем, для Древнего Египта это не такая уж большая редкость, не одна правящая династия заключала близкородственные связи.

Формальными мужьями Клеопатры считались ее родные братья Птолемей XIII и Птолемей XIV. Когда умер их отец, Клеопатре было 17 или 18, а братья были и того младше, Птолемею XIII было 9 или 10 лет.

Вместе они назывались «Отцелюбивыми богами» (Филопаторами). После смерти Птолемея XIII в Ниле на его место пришел 12-летний Птолемей XIV. По некоторым данным, спустя три года Клеопатра отравила своего 15-летнего брата, потому что ее целью стало возвести на престол своего сына от Цезаря.

Римский историк IV в. Аврелий Виктор говорил о ней: «Она была так развратна, что часто проституировала, и обладала такой красотой, что многие мужчины своей смертью платили за обладание ею в течение одной ночи».

Мария Безумная и Педру III

В Португалии Марию называли Благочестивой, а в Бразилии — Безумная. Мария I была первой правящей королевой Португалии. Была провозглашена монархом в 1777 году после смерти отца. Ее королем-консортом стал ее собственный дядя, брат ее отца, Педру III. Жозе, отец Марии, не имея наследников мужского пола, уговорил папу римского разрешить близкородственный брак.

Несмотря на большую разницу в возрасте (17 лет), брак был счастливым. У Педру и Марии было шестеро детей и один мертворожденный младенец.

Эпитетом «безумная» королеву тоже наградили не случайно. Ее психическое состояние, и без того шаткое, стало ухудшаться после смерти мужа. Она была сломлена, запретила любые развлечения при дворе, а все мероприятия приобрели религиозную форму. После одной из служб королеву унесли в состоянии тяжелого бреда.

Религиозная мания и меланхолия сделали её неспособной к выполнению королевских обязанностей, и в 1792 году Мария была признана невменяемой.

Елизавета Австрийская и Франц Иосиф I

Елизавета Баварская, императрица Австрии с 1854 года, была супругой императора Франца Иосифа I, который приходился ей кузеном.

Она также известна под именем Сиси. В венской церкви Аугустинеркирхе Франц Иосиф женился на своей шестнадцатилетней кузине. Этот брак был катастрофой. Елизавета ненавидела придворную жизнь и свою свекровь эрцгерцогиню Софию. Поговаривали, впрочем, что и супруг ее был далеко не идеальным мужем — согласно слухам, он даже заразил жену венерическим заболеванием.

Барбара Бикленд и Тони Бикленд

Бикленд — известная американская светская львица 50-х, известная, в основном, тем, что была убита собственным сыном, с которым состояла в интимных отношениях. Бикленд снималась для Vogue и Harper's Bazaar и считалась одной из красивейших женщин того времени.

Бикленд, как и ее мать (а позже и ее сын), страдала расстройствами и наблюдалась у психиатра. На одном из светских раутов Барбара познакомилась со своим будущим мужем Бруксом Биклендом и, соврав ему о своей беременности, вышла за него замуж.

Спустя несколько лет, в августе 1946 года, в возрасте 24 лет Барбара родила сына Энтони. В 1968 году Брукс настоял на разводе с Барбарой, сын остался жить с матерью. У Энтони были интимные отношения как с мужчинами, так и с женщинами, но Барбара хотела «исправить» его гомосексуальные наклонности. Она вызывала сыну проституток, но, убедившись в неэффективности этого метода, взялась за дело сама.

Впрочем, уже к тому моменту у Энтони наблюдались приступы шизофрении, усугубляющиеся приемом наркотиков. Несмотря на страшный диагноз, отец запретил ему лечиться у психиатров, деятельность которых он считал «аморальной». Энтони и его мать часто ссорились, а в 1972 году Энтони убил ее кухонным ножом.

Ей было к тому моменту 50, ему — 25.

Джерри Ли Льюис и Майра Гейл Браун

Американский певец, пианист, композитор и один из основоположников и ведущих исполнителей рок-н-ролла — жизнь Льюиса полностью соответствовала его сценическому имиджу.

Он старательно избегал разговоров о своей личной жизни, пока в 1958 году не стало известно, что третьей женой Льюиса стала его двоюродная племянница Майра Гейл Браун. Все бы ничего, не будь ей на момент, когда будущие супруги съехались, всего 13 лет, а ему — 22. Впрочем, и супруги, и менеджер музыканта утверждали, что ей было 15. Большая разница…

Общественность была возмущена: концерты отменяли, а Льюисам пришлось вернуться в США. Он попал в «черный список» на радио и почти исчез со сцены.

У супругов было двое детей: Стив Аллен Льюис (умер в возрасте 3 лет) и Фиби Аллен Льюис. Спустя 14 лет, в 1971 году супруги расстались, и Льюис женился в четвертый раз.

Три года спустя по книге Майры Гейл Браун была создана экранизация биографии Джерри Ли Льюиса. Главную роль в фильме «Огненные шары» сыграл Дэннис Куэйд, роль Майры — Вайнона Райдер.

Байрон

Мы имеем дело лишь со сплетнями, впрочем, весьма убедительными.

По слухам, Байрон состоял в кровосмесительной связи со своей единокровной сестрой Августой Ли. Они встретились, когда Байрону было уже 25, и, если верить его биографам, поэт был просто одержим ей. От него же Августа родила дочь Медору. Чтобы очистить себя от сплетен, Байрон был вынужден жениться на Анабелле Миллбенк. Впрочем, одержимость Байрона своей возлюбленной была так велика, что брак с Анабеллой был настоящей катастрофой.