Когда не любят свою профессию и занимаются настоящим вредительством

Откровенная халтура от настоящих «профессионалов» своего дела.

Не секрет, что многие находят свою профессию скучной и малопривлекательной. Ежедневно они трудятся через силу просто потому, что так надо. Но среди них находятся такие, кто настолько равнодушен к вверенным ему обязанностям, что делает все из ряда вон плохо.

В сегодняшней юмористической подборке представлены 17 фото, демонстрирующих, что случается, когда профессия не по душе.

1. «Все взрослые люди, разберутся сами!»

Не захотел напрягаться.

2. Подрядчики решили, что тем, кто пользуется писсуаром, нужно больше уединения, чем остальным!

Вопрос приоритетов.

3. «В конце концов, я художник, а не уборщик!»

Преграды на пути.

4. «Беги песик, но сильно не разгоняйся, через пол метра запрещающий знак!»

Полуметровая дистанция.

5. «Срочно нужен мастер-класс по использованию этой велосипедной парковки!»

Абсурдная парковка.

6. Мало того, что вход для инвалидов не оборудован пандусом, так еще и дверь без ручки!

«Добро пожаловать!»

7. «Знаете, эта «колонна» в эко-стиле немного омрачает прогулки…»

Преграда на пути.

8. Ох, уж эти дорожные шарады!

Противоречивый указатель.

9. «Запасайтесь ножами, ребятишки!»

«Снова в школу».

10. «Я как-то иначе себе это представлял!»

Сделано в Китае.

11. Ну ясно же, это парковка для деревьев!

Припаркованные деревья.

12. Тут явно что-то пошло не так!

Производственный конфуз.

13. «Школа — свободная зона наркотиков!»

Докатились…

14. Просто это чашка навыворот!

Неправильная чашка.

15. «И сыра вам сверху!»

Тяп-ляп и готово.

Видео-бонус:

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16. «Пикачу, что с тобой стало?»

Несчастный Пикачу.

17. Повезло же кому-то с видом из окна…

Двусмысленное окно.

Видео-бонус:

09.03.2018