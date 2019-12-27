Японская туристка пришла в ярость от приветствия жителей Итурупа

Пожилую японку Ясуду возмутили слова жителей Итурупа (один из Южных островов Курильской гряды), встречавших туристическую группу из Страны восходящего солнца. Ничего непристойного они, конечно, не сказали, однако слова встречающих о том, что они приветствуют гостей на «своем острове», показались 80-летней женщине неприкрытым издевательством, пишет [url=]Yomiuri[/url].

По словам автора статьи, Ясуда, которая жила в детстве на Итурупе и считала этот клочок суши своей родиной, слушать приветствие россиян было крайне трудно.

«Каждый раз, когда приехавшие с ней японцы говорили: «Прекрасно!», «Здесь кругом живут замечательные люди!», в ее сердце вновь и вновь закипало гневное чувство», – говорится в статье.

По словам самой женщины, она не может понять логики своего правительства, разрешившего эти поездки на Курилы, поскольку они никак не связаны с надеждой японцев, вернуть острова обратно.