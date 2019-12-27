Сегодня состояние здоровья Анастасии Заворотнюк: новости на 27 декабря, самочувствие Заворотнюк, что случилось с актрисой

Share Tweet Share Share Email Comments Близкие упорно не комментируют болезнь Анастасии Заворотнюк, но трепетно следят за всем, что пишут про актрису в прессе. Они мониторят интернет, видимо, надеясь от всезнающих журналистов узнать о последних новостях. Некоторые публикации вводят их в состояние ступора и шока.

Анастасия Заворотнюк новости сегодня, 27.12.2019

На одном из фанатских ресурсов появилось редкое фото, сделанное на презентации сезона телеканала НТВ в 2016 году. На нем Анастасия Заворотнюк сексуально взялась за шест перед мужиком в маскарадном костюме и подняла стройную ножку. В ту пору она была счастлива и совершенно здорова – о раке не было и разговора.Журналисты, разумеется, не могли пройти мимо роскошного архивного кадра и сделали про это заметку. Люди ждут позитивных новостей о жизни любимой артистки! Однако публикация вызвала негативные эмоции у ее близких.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк на сегодня, 27 декабря

“Невозможно подобрать другие слова для подобного, – написали владельцы аккаунта “Поддержка Заворотнюк” в “Инстаграм”. – Хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам”.

Наверное, желать людям смертельной болезни в предновогодние дни – нормальное поведение среди поддерживающих Анастасию Заворотнюк. Возможно, вместо того чтобы молиться и помогать ей морально, лучше денно и нощно сидеть в интернете, выискивая свежие публикации. И, конечно, “очень правильно” не давать встревоженным поклонникам информации, порождая волну слухов о вероятной болезни “прекрасной няни”.

Анастасия Заворотнюк сегодня, 27.12.2019: новости часа

Российская актриса Анастасия Заворотнюк совершила паломничество на Святую землю в 2015 году. Послушницы монастыря пожелали артистке скорейшего выздоровления.Сестры из Горненского женского монастыря связались с семьей Заворотнюк. Они напомнили, что в 2015 году актриса приезжала на подворья Русской Духовной Миссии в Иерусалим, молилась и подавала записочки. Сестры добавили, что молятся за здоровье Заворотнюк на Святой земле.В Instagram-аккаунте, посвященном поддержке Заворотнюк, выразили благодарность священнослужителям за их молитвы.”Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для нее очень ценна такая поддержка”, – говорится в сообщении.