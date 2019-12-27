В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги с пожеланиями счастливого Рождества

Прохожие, собрав деньги, разбросанные грабителем, вернули их банку.

В городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо, США) мужчина ограбил банк, после чего выбежал на улицу и стал разбрасывать деньги со словами «Счастливого Рождества!».

Как уточняется, ЧП произошло вечером в понедельник, 23 декабря. По словам очевидца, случившегося, после пожеланий счастливого Рождества грабитель пришел в ближайшую кофейню и там ждал сотрудников полиции.

При задержании 65-летний Дэвид Оливер не оказывал сопротивления, у него не обнаружили никакого оружия, передает РИА Новости. Очевидцы рассказали, что прохожие, собрав деньги, разбросанные грабителем, вернули их банку.

Не уточняется, о какой сумме идет речь. Но, по словам сержанта полиции Джима Джеффоката, в результате инцидента пропали «тысячи долларов».