Упал самолет сегодня: последние новости из Казахстана, сколько погибших

Air с 95 пассажирами и пятью членами экипажа на борту. Рейс следовал из Алма-Аты в Нурсултан, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на аэропорт вылета.По предварительным данным, есть выжившие. Других подробностей на данный момент не сообщается. Life Shot публикует видео с места трагедии. На нем женщина говорит, что спустя 20 минут к упавшему самолету подъехали только две машины экстренных служб, на одной их которых эвакуируют детей. «Больше никакой помощи нет, скорой помощи нет здесь», — плачет женщина.

На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация.- Создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172)53-32-84. ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18. ДЧС г.Нур-Султан 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24- 51- 47, — говорится в сообщении.

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