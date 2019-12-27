Правительство Турции обнародовало крупный план логистики

План подготовлен в результате переговоров со всеми акционерами в стремлении превратить Турцию в логистический хаб, заявил министр транспорта Джахит Туран.

«Мы должны построить ориентированную на экспорт логистическую инфраструктуру, чтобы поддержать цель экспорта в размере 1 трлн долларов», — цитирует его Hurriyet.

Министр промышленности и технологий Мустафа Варанк и министр торговли Рухсар Пекджан также приняли участие в запуске плана, который устанавливает целевые показатели на 2023, 2035 и 2053 годы.

Турция хочет привлечь все возможные торговые пути, в том числе китайскую инициативу «Один пояс, один путь», которая также известна как современный «Шёлковый путь», отметил Турхан.

«Предполагается, что Китай вложит в этот проект 1,3 трлн долларов до 2027 года. Как мост между Европой и Китаем, мы имеем географическое преимущество. Мы находимся в таком положении, что можем привлечь подавляющее большинство таких инвестиций. С транзитными коридорами, проходящими через Турцию, мы предложим нашим производителям преимущества, которые увеличат экспорт», — указал министр.

Нынешний товарооборот между Европой и Китаем составляет 400 млрд долларов в год, добавил Турхан.

«Мы, как Турция, стремимся к тому, чтобы к 2034 году выйти на объём торговли с Дальним Востоком в 100 млрд долларов», — заключил он.