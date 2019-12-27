В РФ выявили 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности

Более 1,5 млн автомобилей, оснащенных опасными для жизни подушками безопасности, до сих пор ездят по дорогам России. Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов сообщил, что из-за дефектных подушек безопасности в РФ отзывались автомобили Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW 2000—2014 годов выпуска.

Тем не менее, почти каждый третий автовладелец игнорирует отзывные кампании, создавая угрозу и для себя, и для своих пассажиров, пишут «Известия». Подушки-убийцы ставились на машины BMW, Mazda, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, Ford, Chrysler, Isuzu, General Motors, Tesla и ряда других марок.

«Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру», — заявил Алексей Кулешов.

Проблема подушек Тakata, как отмечают эксперты, связана с блоком газогенератора, который может взорваться даже при небольшом ДТП, а его металлические осколки в таком случае мгновенно превращаются в шрапнель.

В России, к счастью, жертв таких подушек пока нет, но за рубежом они уже унесли жизни минимум 24 автомобилистов, еще 290 получили ранения. Больше всего смертельных случаев зафиксировано на автомобилях Honda.

Глобальная отзывная кампания по замене неисправных «эйрбэгов» также проводится в США, Канаде, Мексике и других странах. Узнать, попадал ли автомобиль под отзыв в рамках этой же кампании в России, можно по VIN-номеру на сайте Росстандарта, автопроизводителя или с помощью бесплатного сервиса «Авто.ру».