Зеленський підписав закон про оформлення документів для жителів ООС

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mavit
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Зеленський підписав закон про оформлення документів для жителів ООС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, для жителів зони Операції Об’єднаних сил на Донбасі (раніше – АТО).

Верховна Рада остаточно схвалила його 12 грудня 2019 року, — пише Канал24.

Президент України підписав закон у четвер, 26 грудня. Він набуде чинності наступного дня після його публікації.

Згідно із законом, оформлення документів мешканцям зони АТО/ООС проводить Державна міграційна служба за місцем звернення людини або її представника в тих органах, які працюють на території області проведення АТО/ООС.

А документи тим українцям, які переселилися із зони проведення АТО/ООС під час її проведення, проводить ДМС за фактичним місцем проживання, перебування людини.

Крім того, для внесення даних про місце проживання в документи мешканцям зони АТО/ООС або переселенцям з неї можна використовувати інформацію з Держреєстру виборців.