Третий путь власти заложили туннель план реконструкции железнодорожного вокзала Барнауле

По ранним задумкам это должно выглядеть как-то так

Барнаульские и краевые чиновники готовы приступить к реализации амбициозного проекта по строительству подземного туннеля под ж/д вокзалом, который должен в дополнение к мосту на Новом рынке и путепроводу на проспекте Строителей связать две части города и разгрузить автомагистрали. Об этом заявил глава Минтранса Алтайского края Александр Дементьев, сообщает ИА «Амител». Объемы финансирования пока неизвестны, но предположительно речь может идти примерно о 4 млрд рублей.

По словам министра, на данный момент самого проекта возведения туннеля еще нет. Чиновники ведут подготовительные работы с документами, которые уже имеются: идея о подземном коридоре витает еще с прошлого века и к ее реализации пытались подступиться не раз, поэтому некоторые наметки планов существуют. «Вчера было заседание проектного офиса, на котором мы попросили администрацию города предоставить все документы, существующие по туннелю. Нужно понимать, сколько требуется денег на подготовительные работы, согласовать с РЖД. Уже в этом году мы приступили к разработке. При реконструкции железнодорожного вокзала и площади рядом с ним в 2020 году коридоры под строительство туннеля уже предусмотрены», — поведал Александр Дементьев.

Он отметил, что без готового проекта сложно говорить о сроках строительства и каких-либо цифрах. Предположительно, речь может идти о 2-4 млрд рублей. Источники финансирования пока также не определены. По словам Дементьева, деньги могут выделить из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», в котором с этого года предусмотрены капиталоемкие работы. В заключение министр заверил, что власти не откажутся от возведения туннеля и рассчитывают, что смогут это реализовать. Непосредственно разработкой проекта планируют заняться уже в грядущем году.

Вместе с туннелем планировали и другие транспортные развязки

Отметим, что строительство туннеля под железнодорожным вокзалом предусмотрено в Генплане Барнаула, который был принят в этом году. По задумкам разработчиков, он должен соединить подземным коридором улицу Георгия Исакова и привокзальную площадь с выездом на проспект Красноармейский. Предполагается, что это позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить другие крупные дороги города.

Напомним, что власти грезят туннелем еще с прошлого века – с 1983 года. К работе над проектом архитекторы и проектировщики так или иначе приступали не однократно, однако за пределы чертежей, макетов и эскизов он так и не вышел. К этой идее возвращались и в этом десятилетии, в последний раз бурные обсуждения проходили в конце 2014 года. Любопытно, что тогда инициаторами стали алтайские строители и на тот момент руководитель архитектурной мастерской «Градо» Виктор Четошников, который сейчас является главным архитектором края.