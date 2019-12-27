В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет

Самолет Алма-Ата — Нур-Султан с 95 пассажирами и 5 членами экипажа упал за пределами аэродрома, сообщает ТАСС. По последним данным, число жертв увеличилось до 9, еще 9 человек пострадали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qaz Aviation (@qazaviation) 26 Дек 2019 в 6:47 PST

Борт казахстанской авиакомпании Bek Air сегодня вылетел по плану в 7:05 (4:05 мск) и пропал с радара, говорится в «Фейсбуке» аэродрома Алта-Аты. «Есть выжившие. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

По информации комитета гражданской авиации министерства индустрии Казахстана, самолет при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Возгорания не произошло, пассажиров и экипаж эвакуируют.

По данным МВД Казахстана, самолет рухнул в районе жилого сектора.

Упавший борт — Fokker-100, среднемагистральный пассажирский самолет голландского производства. Полеты самолетов этого типа в Казахстане приостановлены.

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