Трамп пошутил, что его «вырезали» из «Один дома 2» в Канаде из-за Трюдо

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Дональд Трамп и Маколей Калкин во второй части фильма «Один дома»
Warner Bros.
Американский президент Дональд Трамп пошутил про то, что в Канаде кадр с его участием в фильме «Один дома 2» вырезали из-за премьера страны Джастина Трюдо. Об этом он написал в Twitter.
Трамп предположил, что его убрали из фильма из-за того, что он заставляет Трюдо платить за торговлю и НАТО.
«Полагаю, Джастину Т. не особо нравится», — написал Трамп и добаивл, что это шутка.
Ранее пользователи Twitter рассказали, что сцена с Трампом, где он прогуливается по отелю Plaza в Нью-Йорке и встречает персонажа актера Маколея Калкина — Кевина Маккалистера, не появилась в канадской версии кино. Вещатель признал, что вырезал сцену, и дал объяснение.
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