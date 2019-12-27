Трамп указал Пелоси на плохую работу

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и президент Дональд Трамп во время мероприятия в…
Carlos Barria/Reuters
Президент США Дональд Трамп в очередной раз в Twitter раскритиковал председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
По его данным, Калифорния лидирует в стране по количеству бездомных и проценту их прироста.
«Две ужасные цифры», — констатировал Трамп.
Он отметил, что в таких показателях виновата Пелоси, намекнув, что она плохо работает. Он назвал ее «сумасшедшей» и призвал сосредоточиться на том, чтобы число бездомных в Калифорнии сократилось. Он подчеркнул, что Пелоси в первую очередь должна помочь «своему некомпетентному губернатору с большой проблемой бездомных».
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