Лучший вариант общения: что нельзя говорить пессимистам

Существуют люди, которые все на свете пытаются воспринимать через призму негатива. Общение с такими людьми, пессимистами, требует осторожности и такта – если они вам дороги и вы – воспитанный человек, конечно.

Подробнее о том, что специалисты-психологи не советуют говорить пессимистам, читаем далее…

Что нельзя говорить пессимистам

Специалисты убеждают, что не стоит пытаться развеселить или подбодрить пессимиста, ведь он является таким, каким создала его природа, и иначе мир просто не воспринимать.

Если пытаться ободрить пессимиста, наиболее вероятно он будет чувствовать себя еще хуже – ученые в результате исследований обнаружили, что пессимисты испытывают еще больше «отчаяния», если их подбадривать.

Лучшим вариантом будет не подбадривать пессимиста, а предложить ему обсудить его переживания и чувства. Можно предложить ему составить стратегию решения проблемы.

Кроме того, специалисты утверждают, что в ряде случаев пессимисты все же могут начать думать более позитивно, однако для того, чтобы перестроиться,я им понадобится много времени и усилий.

/ Дата: 14.07.2014 22:05