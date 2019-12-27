Песков рассказал, как скромно Путин отмечает Новый год

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин любит встречать Новый год, «когда позволяет график». Об этом пишет РИА «Новости».

Песков рассказал, как скромно Путин отмечает Новый год

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.

www.kremlin.ru

Представитель Кремля напомнил, что глава государства нередко встречал Новый год в различных уголках России. «Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, президент предпочитает отмечать праздник вместе с родными и друзьями, когда позволяет график. Песков добавил, что Путин встречает Новый год скромно.

«И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает», — заключил Песков.

Ранее Владимир Путин прокомментировал инициативу сделать выходным днем 31 декабря. Глава государства согласился, что выходной день логичен. «Но принимать решение в спешке было бы неправильно», — подчеркнул президент.

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