Сын Валерии впервые представил жену светской публике

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Старший сын Валерии живет с женой Натальей Коренной в Женеве, но иногда бывает набегами в Москве. Артемий Шульгин предпочитает оставаться вдали от светского мира, но все-таки посетил премьеру фильма «(Не)идеальный мужчина» за компанию с мамой и Иосифом Пригожиным.

Жену звездный наследник взял с собой. Неудивительно, что пара, едва появившись на мероприятии, тут же привлекла к себе внимание присутствующих, ведь, по сути, это первый выход Наташи в свет. К слову, ребята поженились летом в Монтре — церемония прошла довольно скромно.

«Никогда не хотел широких торжеств. Но причина не в этом. Просто все очень быстро произошло. Мы решили пожениться в апреле, а расписались в июле. За пару месяцев пышную свадьбу не организуешь. И потом, все это требует множества усилий. Как минимум полгода нужно на подготовку, чтобы все прошло хорошо. И, наконец, это серьезные затраты. У меня пока нет таких средств. Была бы пышная свадьба, сказали бы, что парень проедает деньги семьи», — делился Артемий.

Несмотря на то, что и Шульгин, и Коренная (ее мама возглавляла градообразующее предприятие «Кузнецкие ферросплавы», — прим. «СтарХита») могут похвастаться далеко не бедными родственниками, они принципиально не просят у них финасовой помощи у них, обеспечивая себя самостоятельно.

«Когда ты сам зарабатываешь, думаешь дважды, как правильно распорядиться деньгами. Работал я и в нашей семейной компании, но скажу честно: до Пригожина мне далеко. Он самый настоящий ментор, и я применяю на практике все то, чему он меня учил, но уже здесь — в Швейцарии», — рассказывал старший сын певицы.

Пока Артемий не планирует возвращаться в Россию, так как за границей ему было легче найти себе применение.

«У меня были попытки вернуться назад, но я не нашел себя на Родине. Отучился в Швейцарии, думал, поеду в Россию применять все свои знания. Планировал работать не только в музыкальной сфере, но и IT — для меня было очень важно заниматься тем, что я очень люблю. Но не получилось найти тот начальный этап, чтобы понять, куда двигаться, куда меня будет вести карьера. Лишь в Швейцарии мне удалось получить определенный старт. Сейчас работаю на музыкальный лейбл», — откровенничал Шульгин.

Фото: Instagram, личный архив