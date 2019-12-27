Новый офис Microsoft посреди леса

Share Tweet Share Share Email CommentsКомпания Microsoft серьезно относится к созданию удобных мест для своих сотрудников.

В этот раз руководители решили в корне поменять подход к делу и создали офис прямо посреди леса в домике на дереве.

Команда сотрудников из Microsoft с удобством расположилась в новом офисе в Редмонде (штат Вашингтон, США). В общем-то офис представляет собой два деревянных дома на дереве на высоте 3,5 метров. Они действительно построены вокруг массивной пихты.

Открытая площадка как рабочее пространство.

Помещение офиса выполнено из натуральной древесины с куполом, сквозь который проходит естественный свет. Если сотрудники не желают решать задачи компании в помещении, они с удобством могут расположиться на открытой площадке из кедровых досок. Руководство компании считает, что свежий воздух и нестандартный подход повысят производительность сотрудников.

Офис компании Microsoft в домике на дереве.