В Ирландии открылась вакансия «гладильщика котов»

Share Tweet Share Share Email CommentsМногие люди, которые без ума от своей работы, часто говорят: «Я не могу поверить, что мне еще и платят за это». Но новая вакансия, размещенная ветеринарной клиникой в Дублине, — предел всяческих мечтаний.

Ветеринарная клиника Just Cats ищет профессионального «гладильщика котов». У успешного кандидата должны быть «нежные руки» и «возможность гладить кошек длительное время».

«Вы сумасшедший любитель кошек? Вы считаете котят перед сном? Вы подкармливаете бродячих кошек? Если вы ответили «да» на некоторые из этих вопросов, то как насчет работы в ветеринарной клинике Just Cats?» — указано в описании вакансии.

Клиника готова платить зарплату в размере от 20 до 25 тысяч евро в год, в зависимости от опыта нового сотрудника. Получивший работу должен будет гладить и успокаивать животных в зале ожидания. От него требуется умение различать типы мурлыканья.

Как гладить кота правильно