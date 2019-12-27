Интересные факты о газетах

Share Tweet Share Share Email CommentsВо Франции существует газета, которая выходит только в високосные годы — 29 февраля. Называется она La Bougie du Sapeur («Свеча сапера»). Среди прочих материалов в ней публикуется кроссворд, ответы на который, как и положено, печатаются в следующем номере… через четыре года! На «Свечу сапера» можно подписаться. Стоит это удовольствие 100 евро, а срок подписки составляет один век.

Издатели французкого еженедельника «Ля газетт» перед тем, как начать его выпуск, пообещали, что читателей ждут всевозможные сюрпризы. Свое слово они сдержали: первый же увидевший свет номер газеты был больше двух метров в ширину!

Американский журналист Билл Койленд из города Сарасота в течении двадцати лет сочинял для местной газеты прогнозы погоды в стихотворной форме.

Во Франции раньше издавалась еженедельная газета «Соль и перец» из двух страниц. Она печаталась на специальной водонепроницаемой бумаге и предназначалась специально для тех французов, которые любили читать во время еды. В газете публиковались самые важные новости и свежие анекдоты.

Самая маленькая в мире газета издается в английском городе Сарей. Размеры издания First News составляют всего 32 на 22 миллиметра.

Вес годовой подписки на газету New York Times превышает 235 кг. Неудивительно, что если каждый ее читатель сдаст свою газету на макулатуру, это убережет от вырубки 75 тысяч деревьев.

Американская газета «Самые последние новости» выходила …каждый час! Ее читали в основном пассажиры челночных рейсов Вашингтон-Нью-Йорк-Вашингтон, которые ежечасно совершали самолеты авиакомпании Pan American.

В средневековом Китае издавалась газета под названием «Цзинь Пао». Когда редактору требовалось вернуть автору непринятую рукопись, он посылал ему письмо следующего содержания:

«Преславный брат Солнца и Луны! Раб твой распростерт у твоих ног. Я целую землю перед тобой и молю разрешить мне говорить и жить. Твоя уважаемая рукопись удостоила нас своего лицезрения, и мы с восторгом прочли ее. Клянусь останками моих предков, что я никогда не читал ничего столь возвышенного. Со страхом и трепетом отсылаю ее назад. Если бы я дерзнул напечатать это сокровище, то император повелел бы, чтобы оно навсегда служило образцом, и чтобы я никогда не смел печатать ничего, что было бы ниже его. При моей литературной опытности я знаю, что такие перлы попадаются раз в десять тысяч лет, и поэтому я возвращаю его тебе. Молю тебя: прости меня. Склоняюсь к твоим ногам. Слуга твоего слуги, редактор (подпись)».

Да уж, умели китайцы ценить журналистов!