27 декабря 2019 года отмечается Филимонов день

День посвящен памяти четырех святых, принявших мученическую смерть за христианскую веру – Феотиха, Ариана, Аполлония и Филимона. Жили они вв II-III веках в Египте, и в то время одним из главных зачинщиков гонений на христиан был император Диоклетиан.

Какой праздник сегодня, 27 декабря

Легенда гласит, что Аполлоний не был особо храбрым, и в страхе перед притеснениями обратился к язычнику Филимону, чтобы тот оделся в платье Аполлония и за него принес жертвы идолам. Но Филимон вдруг признался, что он сам также христианин, что заставило Аполония раскаяться и больше не скрывать свою веру.За это оба они были сначала повергнуты пыткам, а затем казнены. Среди их мучителей был язычник Ариан. После смерти Филимона и Аполлония он не только покаялся в совершенном зле, но и принял крещение, и вместе с ним в христианство обратились и его телохранители, командира которых звали Феотих. Все они также были казнены.

В старину верили, что нечистая сила особенно сильна в этот день, и вообще, раз уж тьма на земле, то и нечисть гуляет вволю. К примеру, ехидны, нетопыри и кикиморы подступали совсем близко к домам, всячески пугали, скреблись и стучали в стены, окна и двери, выли и ворчали.Правда, верили также, что, если быть хорошим хозяином, если держать избу в порядке, то зло не посмеет беспокоить. А к светлому времени дня все прибавлялись минутки и лишние лучи солнца: «Зима от ночи урвала, дня притачала».Погода на Филимона соответствовала тому, каким будет февраль. Чем холоднее был этот день, тем теплее будет лето. Добрый урожай сулили ветер и снегопад, метель. Если же погода менялась за день несколько раз, значит, будут зимой и оттепели.Именинники в этот день: Илларион, Николай.