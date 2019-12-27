Представители Заворотнюк ответили на слухи об отсутствии болезни у актрисы

Представители популярной актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали публикации СМИ о том, что артистка вовсе не больна и была замечена с мужчиной.

Анастасия Заворотнюк сегодня, 27.12.2019: новости, состояние здоровья

По их словам, одно из изданий опубликовало старое фото артистки, выставив его за свежее.

Мы заранее приносим свои извинения за резкость, но невозможно подобрать другие слова для подобного. Неуважаемый писака. Жаль, что моральное уродство не лечится, — говорится в сообщении представителей актрисы в Instagram.

Они попросили не распространять информацию, порочащую мать троих детей.

Заворотнюк была госпитализирована в сентябре 2019 года. Родственники так и не объяснили, что с ней случилось, но СМИ твердят, что все дело в глиобластоме. Сейчас актриса находится в клинике, детали ее состояния неизвестны широкой публике.