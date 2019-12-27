Умерла Галина Волчек

Российская и советская актриса, режиссер и одна из основателей Московского театра «Современник» ушла из жизни на 87-м году.

23 декабря стало известно, что Галину Волчек госпитализировали из-за проблем с легкими. На следующий день РЕН ТВ и Telegram-канал Mash сообщили, что актриса впала в кому – у нее начались осложнения на сердце и почки из-за острой сердечной недостаточности, врачи диагностировали отеки нижних конечностей. В пресс-службе театра эту информацию опровергли и заявили, что состояние худрука стабильное, но требует стационарного лечения.

Еще днем пресс-секретарь «Современника» сообщила , что состояние Волчек не изменилось, но к вечеру заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова подтвердила смерть актрисы.

Гражданская панихида пройдет в театре 29 декабря в 11:00. Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее о дате прощания с Волчек рассказал актер театра «Современник» Сергей Гармаш. Сегодня после спектакля в «Современнике» он вышел к зрителям и объявил о смерти художественного руководителя Галины Волчек. После этого зрители почтили память народной артистки СССР минутой молчания.