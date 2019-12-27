Таможенники обнаружили крупную контрабанду сосновых лесоматериалов Алтайского края соседнюю республику

Алтайская таможня совместно с Управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю и Пограничным управлением ФСБ РФ по региону выявили крупную контрабанду сосны в соседнюю Республику Казахстан. За два месяца злоумышленники вывезли из края около 1 тысячи кубометров лесоматериалов. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

Как пояснили в ведомстве, с июля по сентябрь 2019 года несколько граждан России на автомобилях организовали перевозку обработанных сосновых лесоматериалов из Алтайского края в Казахстан. Для беспрепятственного пересечения государственной границы они использовали подложные товаросопроводительные документы. В результате проверочных мероприятий было установлено, что за два месяца злоумышленники вывезли около 1 тысячи куб. м лесоматериалов.

По фактам контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере Алтайская таможня возбудила три уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей с последующим ограничением свободы до года. В Сибирском таможенном управлении отмечают, что за 2019 год Алтайская таможня возбудила 10 дел по аналогичной статье в отношении россиян.