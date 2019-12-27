В Чебоксарах открыли памятник Ивану Грозному

Сегодня в столице Чувашии — Чебоксарах под открытым небом установили скульптуру Ивана Грозного. В торжественном мероприятии приняли участие митрополит Чебоксарский и Чувашский, высокопреосвященнейший владыка Варнава, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, студенты и преподаватели ЧГУ и др.

Как сообщает пресс-служба администрации Чебоксар, идею установки памятника Ивану Грозному в год 550-летия Чебоксар поддержали горожане, участвуя в голосовании на портале «Открытый город». Большинство отметили, что это отличная идея — чем больше памятников, тем больше в городе интересных мест. Доктор исторических наук, профессор, декан историко-географического факультета ЧувГУ Олег Широков на открытии скульптуры отметил значимость Ивана IV Грозного как одной из выдающихся фигур отечественной истории.

В становлении и развитии Чебоксар многое связано с именем русского царя. В 1551 году чуваши направили делегацию к Ивану Грозному с просьбой о добровольном вхождении в состав Русского государства. Чувашия стала его частью.

Скульптура Ивана Грозного, которую установили на центральной улице Чебоксар, является первым экспонатом — позже здесь будет музей под открытым небом: здесь располагалась Чебоксарская крепость и, как подтверждают историки, на этом месте была захоронена Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых. Рядом со скульптурой установлено информационное табло, которое так же, как и памятник, оснащено подсветкой.

Напомним, в ноябре прошлого года, анонсируя появление памятника Ивану Грозному в столице Чувашии, начальник управления образования города Дмитрий Захаров отметил, что сегодня мало кто задумывается над созидательной ролью Ивана IV, а присоединение Казанского, Астраханского ханств, Ногайской орды и других земель позволили расширить границы государства.

Ранее автор «БИЗНЕС Online», заместитель председателя всемирного форума татарской молодежи, кандидат исторических наук Айрат Файзрахманов в своем материале отмечал, что установка памятника Ивану IV в чувашском Алатыре будет расценена татарами как «черная метка».