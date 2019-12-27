НКК вошла в «Ренкинг устойчивого развития»

Источник: НКК





Включение в этот ренкинг означает, что компания имеет высокую финансовую устойчивость, долгосрочные планы развития, качественные социальные программы для сотрудников и их семей, заботится об экологии и окружающем мире.

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) единственная из компаний ИТ-сектора вошла в новый ренкинг, составленный журналом «Эксперт» в 2019 году. Включение в этот ренкинг означает, что компания имеет высокую финансовую устойчивость, долгосрочные планы развития, качественные социальные программы для сотрудников и их семей, заботится об экологии и окружающем мире.

В идейной и методической основе «Ренкинга устойчивого развития» лежит принятый в 2015 году Генассамблеей ООН документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Основная его цель – развитие цивилизации с учетом баланса трех областей: экономики, экологии и социума. Для этого 193 страны выработали 17 целей устойчивого развития. Эти цели в том или ином сочетании актуальны для каждой страны, в том числе и России; у нас их идеи лежат в основе майских указов Президента.

Ренкинг «Эксперта» составлялся на основе данных МСФО (Международные данные финансовой отчётности) и анкетных данных, полученных от претендентов на участие в новом исследовании. В анкетах поднимались вопросы экономики бизнеса, экологии, работы с малыми и средними предприятиями, социальной политики и персонала, развития региона присутствия. Здесь можно почитать о методологии составления ренкинга.

НКК вошла в этот ренкинг с такими показателями:

в категории «Экономика компании» – 61,9;

в категории «Социальная политика и персонал» – 41,9;

в категории «Экология» – 29,4;

в категории «Развитие региона присутствия» – 41,5;

в категории «Работа с малыми и средними предприятиями» – 22,5.

НКК – крупнейшая корпорация российского рынка информационных технологий. Основана в 2003 году. Имеет более 3900 сотрудников. Выручка в 2018 году составила 177,1 млрд рублей (данные без НДС).

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