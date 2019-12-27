Как англичанка покусала овчарку, защищая своего йоркширского терьера

Издание «Дейли Мейл» сообщает, что 80-летняя англичанка, защищая свою собаку, покусала немецкую овчарку, которая напала на йорка.

Инцидент произошел, когда жительница британского Девона 80-летняя Джун Хэттон выгуливала свою питомицу по имени Милли. Немецкая овчарка набросилась на йоркширского терьера пожилой женщины и вцепилась ему в шею. Мисс Хэттон не хватило сил оттащить от своего питомца напавшую овчарку, поэтому англичанка решила укусить агрессора, надеясь, что та уберется восвояси.

Сообщается, что женщине не удалось спасти своего йоркширского терьера. Однако госпожа Хэттон рассказала журналистам «Дейли Мейл», что снова покусает нападающую собаку, если подобное повторится в будущем: «я поступила бы точно так же».

Джун Хэттон добавила, что укусила немецкую овчарку «инстинктивно». По словам 80-летней британской пенсионерки, если бы у нее был нож, то она ударила бы им агрессивного пса.

Впоследствии выяснилось, что овчарка сбежала из своего дома через ворота, которые забыли закрыть хозяева. Владельцы пса принесли пенсионерке извинения и пообещали впредь выгуливать свою собаку в наморднике.

18.06.2015