Брюс Ли: каким был путь дракона

Брюс Ли — человек-легенда. Он ворвался в мир кино, преобразив его навсегда. Он побеждал лучших бойцов и показывал чудеса владения телом. Его знает каждый, но Брюс Ли по-прежнему остается загадкой.

Американец с женским именем

Брюс Ли родился 27 ноября 1940 года. Так совпало, что это был год и час Дракона. Неудивительно поэтому, что он с рождения получил прозвище Ли Сяолун, что переводится как «маленький дракон». Это было его так называемое «детское имя», «взрослое имя» Брюса Ли — Ли Чжэньфань.

Было у него ещё одно имя. В семье мальчика предпочитали называть Сай Фон, что переводится как «маленькое чудо». Это было женское имя, родители Брюса были уверены, что называя мальчика так, они его сберегают, поскольку их первенец-мальчик до этого умер в младенчестве.

То имя, под которым Брюса узнает весь мир, дала ему медсестра в роддоме. Она была уверена ( и не без оснований), что с английским именем мальчику будет проще получить свидетельство о рождении. Брюс Ли, таким образом, с детства имел американское гражданство. Он не был чистокровным китайцем, его дедушка по матери был наполовину немцем.

Танцор-драчун

Когда Брюс учился в школе, то особого рвения к учебе не проявлял. Он, как мы знаем, не был чистокровным китайцем,и это немало мешало налаживанию контакта со сверстниками. Ли с детства приходилось отстаивать свое право на существование. Он постоянно дрался, его родителям не раз приходилось забирать сына из полицейских участков.

У Брюса были все шансы «загреметь», но его спасли занятия вин-чун, которым он начал заниматься под руководством легендарного тренера Ип Мана. Характерно, что сам Ип Ман был не в восторге, когда Брюс пришел к нему заниматься. Опять же, по той причне, что Ли не был чистокровным китайцем. Однако Брюс пошел на хитрость: он в то время уже достаточно профессионально занимался танцами и сделал Ип Ману оригинальное предложение: вы научите меня драться, я вас научу танцевать ча-ча-ча. Учитель принял находчивого наглеца, и тот вскоре стал его лучшим учеником.

Брюс осваивал кунг-фу с такой стремительностью, которой можно только позавидовать. Технику, на разучивание которой у некоторых уходили годы, талантливый парень осваивал за несколько недель. По прошествии некоторого времени Брюс решил проверить свои навыки и сразу же выиграл чемпионат школы по боксу, отправив в нокаут чемпиона, занимавшего это место на протяжении трех лет.

Актер с рождения и после смерти

Брюсу Ли, что называется, на роду было написано связать свою судьбу с актерской карьерой. Его отец был актером, Брюс и родился во время гастролей труппы отца в Сан-Франциско. Свою первую роль Ли сыграл в ещё несознательном возрасте, когда ему было три месяца. Он исполнил роль девочки-младенца в фильме «Золотой ворот девушки». Потом он неоднократно играл в фильмах роли мальчишек-задир, что ему очень подходило. В возрасте 6 лет он сыграл роль в фильме «Зарождение человечества», в возрасте 14 лет — главную роль в фильме «Сирота».

Свою последнюю роль Брюс Ли сыграл, в прямом смысле, во время своих похорон. Актер умер, когда его картина «Игра смерти» еще не была закончена (при жизни Ли удалось снять только 28 минут хронометража, остальное время его заменял дублер). Продюсеры сумели выжать все даже с похорон Брюса. Сценаристы переписали сценарий так, что главный герой, скрываясь от мафии, инициирует собственную смерть. Кадры с похорон Брюса были вставлены в фильм, в том числе крупный план забальзамированного лица Ли.

Усердие и азарт

Брюс, безусловно, был невероятно одаренным мастером единоборств, но без усиленных тренировок ему бы не удалось добиться такого мастерства. По воспоминаниям актеров, работавших с Ли, он не прекращал тренироваться никогда. Он тренировался, когда смотрел телевизор, когда шел по улице, когда ехал на автомобиле. Брюс с большим интересом изучал все аспекты бодибилдинга, сам для себя разрабатывал системы тренировок.

За годы своего увлечения боевыми искусствами он освоил практически все виды единоборств. После того, как он в возрасте 25 лет он принял вызов Вонг Чек Мана и потратил на поединок больше 5 минут, его подход к эффективности схватки изменился. Брюс понял, что нет смысла растягивать бой до нескольких минут, если все можно решить за несколько секунд. Нет смысла тратить силы на блокировку ударов, если можно его упредить. Тогда он и начал разрабатывать свою собственную систему — джит кун-до, что переводится как «путь опережающего кулака». Надо сказать, что то, что показывал Ли в своих фильмах на джит кун-до совсем не похоже.

В своих тренировках Брюс Ли кроме традиционных снарядов использовал и разработанные лично им приспособления. Для его школы было важно, чтобы движения бойца были отточены до уровня рефлекса, поэтому макивары Ли часто имели антропоморфный вид.

Мифы и факты

О личностях такого масштаба как Брюс Ли неизменно придумывают легенды. Чего стоят одни только версии его смерти. По одной из них, его смерть была организована китайской Триадой. Якобы китайская мафия мстила актеру за то, что он обучал китайским единоборствам американцев. Триада же замешана, по мнению некоторых «знатоков» в отъезде Ли из Китая (мол, Ли в поединке убил члена этой группировки). Ещё говорят, что Ли употреблял наркотики, говорят, что на самом деле было несколько Брюсов Ли…

Реальных достижений Ли вполне достаточно, чтобы признать его сверхъестественные способности. Когда он стал сниматься в кино, то камеры просто не успевали за ним, поэтому Брюса приходилось снимать не на 24 кадра, а на 36, а потом замедлять пленку, чтобы зритель мог видеть движения. Время удара Ли из свободного положения была 0,05 секунды, он отжимался на одной пальце, держал уголок на пресс по полчаса, менял монеты в руке оппонента до того, как тот успевал сомкнуть ладонь, он играл в теннис нунчаками и ловил зернышки риса палочками… И это без всяких легенд.