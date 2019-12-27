Президент Путин назвал экс-посла Польши сволочью и свиньей

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны высказался относительно бывшего посла Польши в Германии Юзефа Липски. Российский лидер указал, что дипломат разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями.

Владимир Путин.

kremlin.ru

«Гитлер сказал послу Польши в Германии, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938-й год. На вымирание, на уничтожение. На что польский посол ему ответил (а потом это записал в докладной министру иностранных дел Польши господину Беку): „Если фюрер это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве“. Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — цитирует слова Путина Газета.ru.

Юзеф Липски в 1934 — 1939 годах занимал должность посла в Германии, в этом качестве играл ключевую роль во внешней политике Польши перед Второй мировой войной.

Во время Второй мировой войны Липски добровольцем вступил в 1-ю польскую гренадерскую дивизию во Франции. Впоследствии был членом генерального штаба польских сил на западе. В 1951 году переехал в США, где представлял польское правительство в изгнании. В 1958 году умер в Вашингтоне.

Выживший русский солдат идентифицирует бывшего охранника концлагеря Бухенвальд.

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В середине нынешнего месяца Путин заявил, что в мире не прекращаются попытки искажения истории Второй мировой войны. По словам президента, этим занимаются не только пособники нацистов.

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.

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