Эксперты назвали самые распространенные ошибки при зарядке смартфонов

Эксперты перечислили типичные ошибки владельцев смартфонов во время их зарядки. Самая распространенная из них — ставить гаджет на подзарядку на ночь.

Директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте из Германии рекомендует никогда не заряжать свой мобильник ночью. В интервью Business Insider он рассказал, что это существенно сокращает ресурс аккумулятора. Специалист подчеркнул, что для того, чтобы предотвратить изнашивание батареи, ее заряд следует поддерживать на уровне порядка 30-50 процентов.

Шульте заявил, что аккумуляторы не любят 100-процентную зарядку. По этой причине смартфоны лучше заряжать утром, перед тем, как человек собирается на работу или на учебу.

Все литий-ионные аккумуляторы так или иначе начинают «стареть», поскольку хоть и постепенно, но их химический состав изменяется, [url=]пишет[/url] МК.

С мнением о зарядке аккумулятора ночью не согласен менеджер Google Роналд Хо. Он считает его устаревшим. По мнению этого эксперта, современные технологии производства батарей шагнули далеко вперед. Поэтому износа аккумулятора не происходит, так как после 100 процентов заряда устройство автоматически прекращает принимать ток.