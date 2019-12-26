Результаты поиска Все результаты Упражнения Беннета: никогда не поздно стать моложе

Share Tweet Share Share Email Comments

Как с помощью методики Сэнфорда Беннета можно подтянуть лицо и тело не выходя из дома. Будьте молоды и красивы!

Этот человек в 72 года стал выглядеть лучше, чем в 50! На лице разгладились морщины, кожа подтянулась. А всё — благодаря разработанной им гимнастике в постели.

Взгляните сами:

Я бы еще отметила, что помимо разгладившихся морщин:

улучшилась позиция бровей (и, как следствие, исчезли межбровные заломы);

восстановилась подкожно-жировая клетчатка (да-да, я теперь хорошо знаю, что такое возможно!);

А ведь в те времена не существовало ни Ревитоники, ни марафонов красоты в соцсетях. Настоящий прорыв!

Как ему это удалось? Чтобы усилить впечатление, я еще и покажу фото Беннета в полный рост в возрасте 72 лет! А ведь до 50 лет он был обычным бухгалтером с дряблыми мышцами и кучей заболеваний.

Я, конечно, вижу варикозные узлы на ногах. Но состояние тела впечатляет! Осанка, мышечная масса — мое уважение!

На самом деле осанка и лицо взаимосвязаны напрямую. В эту тему я не буду сейчас сильно углубляться. А вот о лицевой гимнастике с удовольствием поговорим более подробно! Тем более, что это — все-таки не гимнастика, а различные приемы воздействия на кожу.

Комплекс от Сэнфорда Беннета. Основные приемы и упражнения

Сегодня я пойду вопреки своим принципам: для нетерпеливых сразу дам информацию именно о методике. Но только для лица.

А самые любознательные и вдумчивые читатели могут отправиться вместе со мной в небольшое путешествие по удивительной книге Беннета. Странно, что ДО СИХ ПОР его работа НЕ переведена на русский язык! Поэтому у вас есть уникальная возможность обзорно ознакомиться с книгой, которую я читаю сейчас на английском и перевожу основные моменты специально для подписчиков!

Работа с лицом

Для воздействия на кожу Беннет рекомендует использовать только собственные руки и пальцы. А чтобы избежать растяжения кожи и расширения пор, нужно работать аккуратно, не усердствовать.

Используется несколько приемов:

1. Перетирания пальцами

Перетирания. Большим и указательным пальцем одной руки захватываем кожу, а подушечкой пальца другой руки аккуратно растираем кожу в этой складке. Предварительно можно смазать лицо массажным маслом или кремом, если у вас — сухая и чувствительная кожа. Особое внимание рекомендуется уделить уголкам глаз, лицу, вискам и области сразу перед ушами (действительно, у многих людей замечала рядом с ушами морщины).

Беннет напоминает, что нельзя тереть энергично! Тереть нужно очень аккуратно, медленно. И в первое время — буквально несколько секунд.

Конкретно эта техника не описана у Беннета очень подробно. Рекомендую относиться к своей коже предельно бережно: не защипывать складку, а просто собирать кожу. Не задерживаться на одном месте надолго, чтобы не появились синяки.

2. Массаж ладонями

От себя добавлю: очень похоже на современный скульптурный массаж. И внимание: любой массаж может иметь противопоказания!

Массаж подбородка.

Жевательные мышцы и мышцы подбородка во многом отвечают за овал лица. И требуют глубокой проработки. Беннет рекомендует использовать подушечку ладони. Движение ведется по нижней челюсти снизу вверх. Воздействие — именно на глубокие слои, а не на кожу. Чувствуйте под ладонью всю линию челюсти.

Повторяем 10-15 раз.

Массаж подбородка.

Помогает вернуть его юношескую форму. Помещаем ладони так, чтобы нижняя челюсть оказалась посередине руки (там как раз есть углубление в подушечке ладони) и достаточно сильным глубоким скользящим движением прорабатываем мышцы от центральной линии подбородка — вверх по челюсти.

Повторяем 10-15 раз.

Читать также: 7 хороших манер которым стоит научить детей. Советы педагога!

От себя добавлю: смотрите в зеркало, не образуется ли при этом дополнительных морщинок под глазами. Корректируйте движение ладоней так, чтобы работать только с овалом лица.

Работа с мышцами лица.

Так называет этот прием Беннет. На самом деле задействованы преимущественно мышцы щек. Сэнфорд предлагает прижать ладони плотно к щекам и провести с ощутимым нажатием вверх, к щекам или уголкам глаз.

Повторить 10-15 раз. Можно увеличивать количество повторений с каждым утром.

Также можно выполнять массаж сначала по одной щеке, затем — по другой.

Работа с мышцами рта.

Этот прием помогает избавиться от всех видов морщин вокруг рта и дряблости «сфинктера рта», как называет его Беннет.

Поместите мизинцы в уголки рта и поочередно слегка растягивайте, а затем расслабляйте.

Тут, правда, у меня вопрос к Сэнфорду: поочередно двигать то одним, то другим пальцем? Или все-таки слегка растягивать сразу в обе стороны, а затем — расслаблять? В книге нет ответа.

Делать это упражнение несколько страшновато. И Беннет словно предвидит наши возражения и уверяет, что такой прием не приводит к увеличению рта, а только избавляет от всех видов провисания кожи в этой области. Однако лично я не имею подобной уверенности, поэтому на всякий случай и вас предупреждаю.

Работа с височными мышцами.

Ставим ладонь так, как изображено на иллюстрации. И ощутимо проводим ладонью по направлению височных мышц: от щеки по диагонали — вверх, к волосяному покрову у висков. Это упражнение, к слову, Беннет не расписывает подробно. И предлагает руководствоваться рисунком.

Весь комплекс работы с лицом занимает буквально несколько минут. Если вы обратили внимание, то нет массажных движений для лба. Поэтому со лбом работаем в технике «перетирания». Я бы, конечно, могла добавить сюда прием скульптурного массажа для лба. Но ведь это будет уже не Беннет, верно?

Немного о Сэнфорде Беннете

Свой уникальный комплекс приемов для лица и тела Сэнфорд описал в 2 книгах:

В 1907 году — в книге » Упражнения в кровати: история о том, как старое тело и лицо стали молодыми» . Там Беннет рассказал о системе из 35 упражнений, которые делал каждое утро, еще лежа постели. Работал исключительно с собственным весом. И это позволило ему нарастить неплохую мускулатуру. Появился рельеф, а тело приобрело юношескую подтянутость. Вы только взгляните: это — мышцы человека в возрасте 72+! Без всяких современных препаратов для бодибилдеров.

. Там Беннет рассказал о системе из 35 упражнений, которые делал каждое утро, еще лежа постели. Работал исключительно с собственным весом. И это позволило ему нарастить неплохую мускулатуру. Появился рельеф, а тело приобрело юношескую подтянутость. Вы только взгляните: это — мышцы человека в возрасте 72+! Без всяких современных препаратов для бодибилдеров. В 1912 году — в книге «Старость, ее причины и профилактика». Беннет рассмотрел тему здоровья еще более широко.

В двух словах о биографии Беннета

К разработке уникальной методики Беннет пришел совсем не случайно: в достаточно молодом возрасте уже имел множество проблем со здоровьем. И тут я прослеживаю аналогию практически со всеми авторами систем омоложения и оздоровления — Микулиным, Амосовым, Ниши, Бубновским, Бутейко, Пятибрат.

У Сэнфорда была не самая лучшая наследственность: отца не стало уже в возрасте 42 лет, никто из родственников не отличался долгожительством. И сам Беннет к 50 годам был просто наглядным пособием для врачебной практики: целый букет болезней, раннее облысение, ревматизм, проблемы с ЖКТ, изможденное лицо с запавшими глазами, обвисшими щеками и множеством морщин. Добавьте к этому дряблые мышцы тела, и вот она — полная картина.

Не желая мириться с перспективой окончить свои дни в прогрессирующем старении, Беннет разработал собственный комплекс. Он состоял из 35 упражнений, которые Сэнфорд выполнял каждое утро еще в постели, сразу же после пробуждения.

Неизвестно, каких результатов в плане долгожительства и здоровья добился бы Беннет, если бы не трагическая гибель в возрасте 80 (в некоторых источниках — 85) лет.

Мнение Беннета насчет омоложения и оздоровления

Беннет в 50 лет прекратил принимать все лекарственные препараты и сделал выводы, что здоровье нужно искать не в аптеках. А в том, что подарила сама природа: чистая вода, свежий воздух, солнце, рацион питания, соблюдение чистоты и регулярная физическая активность.

Внимание! Это был не призыв к самолечению, а позиция автора книги.

Сэнфорда Беннета по праву называют дедушкой лицевого самомассажа. Уж не от этого ли «дедушки» позаимствованы все современные системы омоложения лица? Я даже не удивлюсь!

Чем мне так симпатичен Беннет, так это своим отношением к здоровью и молодости. Он — исключительно за естественные приемы и за омоложение изнутри. Так, например, Сэнфорд откровенно критиковал косметический подход к улучшению качества кожи лица: никакой крем не способен дать долговременный эффект и напитать кожу так, как это сделает массаж.

Тут я не могу не дать некоторые пояснения из личного опыта.

Однажды я на канале выпустила статью о ночном креме: Что с нами делает ночной крем? Преждевременное старение или польза?

Реакция, конечно, была для меня предсказуема. Ведь как можно открыто сказать женщине, что крем, по большому счету, не нужен? Правда, при условии, что дама занимается своим лицом: грамотно очищает, ежедневно выполняет лимфодренажные приемы, точечный массаж, упражнения на расслабление лицевых мышц, тейпирование, упражнения на статику шеи и осанку. Все эти приемы улучшают кровообращение, приводят к разглаживанию заломов на лице, способствуют регенерации кожи, помогают ей повысить защитные функции.

Но женщины больше привыкли к тому, в чем нас убеждает реклама: словно какое-то наносное средство может вернуть молодость коже. Конечно, это проще: открыть баночку и намазаться. Однако если человеку мало-мальски известно строение кожи, то это же очевидно: никакие ингредиенты не способны проникнуть в глубокие слои, а кожа растет изнутри наружу.

В чем смысл намазывать самый верхний слой, который отшелушится через несколько дней? Как это может повлиять на разглаживание морщин, если они залегают гораздо глубже? Как это поможет повысить защитные функции кожи, если только понижает ее естественные ресурсы и заставляет «лениться»? И уж тем более: как можно вернуть объем подкожно-жировой клетчатки с помощью кремчика или масочки — это просто из области фантастики.

В то время как лицевой массаж и работа с сухожильным шлемом, шеей и позвоночником позволяет омолодить кожу изнутри во всех смыслах. В том числе — вернуть юношеский объем. И я хорошо знаю теперь, что это возможно: доводилось видеть уже даже не единицы, а десятки примеров женщин, которые пользуются техниками из Ревитоники или из других систем, где практикуется работа с мышцами лица.

Основные моменты из книги Беннета

Сэнфорд убедительно рассказывает, как наносимые на поверхность вещества не могут проникать в глубокие ткани. И ни кожа, ни тем более мускулы, не могут «напитаться» с помощью крема. Чтобы преобразить кожу, вернув ей гладкость и упругость, можно использовать только ладони своих рук и кончики пальцев — лучшие инструменты, с помощью которых можно стереть морщины с лица. И делать это рекомендуется еще в постели.

Беннет справедливо полагал, что вернуть подкожно-жировую клетчатку, придав лицу юношескую округлость, можно только с помощью улучшения кровотока и питания тканей, техники расслабления и тонизирования мышц. От себя еще добавлю: никакими филлерами и инъекциями нельзя получить полезный долговременный эффект. Вместо того, чтобы раздувать кожу с помощью различных составов через уколы, не лучше ли взять любимое личико в свои руки во всех смыслах этого слова?

Когда Беннет написал свою главную книгу в 1912 году, он уже практиковал собственный комплекс упражнений в течение 25 лет. Чувствовал и выглядел он в 72 года как человек практически вдвое младше реального возраста.

Мне очень понравилось то, что пишет Сэнфорд еще во вступлении к книге. Вольный перевод:

«Есть известная истина: человек стар настолько, насколько стары его артерии. Я бы добавил: женщина выглядит настолько молодо, насколько позволяют ее ухищрения. Но такой подход — неудовлетворителен и легко определяется другими женщинами, которые обычно — эксперты в этом направлении. Однако если вы станете моложе с помощью методов, которые я практикую, то с легкостью пройдете через любую проверку даже при самом тщательном изучении.»

К слову, Беннета нельзя назвать фанатичным адептом здорового образа жизни. Он честно признается, что не считает стиль питания настолько же важным, как другие аспекты. Трудно сказать, что Сэнфорд сильно ограничивал себя в блюдах. Мало того, он искренне пишет в книге, что еще имеет некоторые вредные привычки: иногда курит, не прочь выпить пива или кларета во время приема пищи. Но никогда не пьет виски или бренди, т.к. содержание алкоголя там слишком высоко, и это моментально оказывает эффект на организме Беннета.

Главную свою книгу — «Старость, ее причины и профилактика» — Сэнфорд написал под влиянием большого количества газетных заметок и обращений от людей, которые стали следовать системе. И тогда Беннет решил собрать воедино всё, что исследовал за четверть века в других источниках и адаптировал под себя. Так и появилось его произведение.

Доказательства омоложения Беннета

Недостаточно фото «до и после»? Тогда для объективности Сэнфорд приводит в начале книги отчет из клиники в Сан-Франциско, где доктор Карл Ренз регулярно обследовал Беннета.

Первое обследование состоялось 5 февраля 1895 года. На нем при росте в 167 см Сэнфорд весил 61,5 кг. На шее висела кожа, лоб — в глубоких морщинах, мышцы рук практически атрофированы из-за недостатка физических нагрузок. Волосы — тонкие, с сединой, практически лыс. Пульс: около 76 ударов в минуту, нерегулярный. Цвет кожи — землистый, желтоватый. Отмечена нервозность, варикозное расширение вен на правой ноге и другие заболевания.

На нем при росте в 167 см Сэнфорд весил 61,5 кг. На шее висела кожа, лоб — в глубоких морщинах, мышцы рук практически атрофированы из-за недостатка физических нагрузок. Волосы — тонкие, с сединой, практически лыс. Пульс: около 76 ударов в минуту, нерегулярный. Цвет кожи — землистый, желтоватый. Отмечена нервозность, варикозное расширение вен на правой ноге и другие заболевания. Далее приведены результаты обследования 1 апреля 1906 года (на тот момент Сэнфорду было 66 лет), т.е. спустя 11 лет регулярных занятий. Волосы стали седыми, но пышными и исчезла залысина. Шея увеличилась по высоте на 2,5 см и получила выраженную мускулатуру, кожа на шее вместо свисающих складок превратилась в гладкую и упругую. Врач так и написал: шея молодого мужчины. Округлились щеки и подбородок. Великолепное состояние лица: и цвет, и качество кожи — всё здоровое и соответствует показателям мужчины в возрасте 40 лет или менее. Исчезли морщины. Развитие мускулатуры груди, рук, спины, плеч и живота соответствуют показателям спортсмена в возрасте 30 лет. Ритм сердца — регулярный. Талия — 72 см, никаких жировых складок по бокам.

(на тот момент Сэнфорду было 66 лет), т.е. спустя 11 лет регулярных занятий. Волосы стали седыми, но пышными и исчезла залысина. Шея увеличилась по высоте на 2,5 см и получила выраженную мускулатуру, кожа на шее вместо свисающих складок превратилась в гладкую и упругую. Врач так и написал: шея молодого мужчины. Округлились щеки и подбородок. Великолепное состояние лица: и цвет, и качество кожи — всё здоровое и соответствует показателям мужчины в возрасте 40 лет или менее. Исчезли морщины. Развитие мускулатуры груди, рук, спины, плеч и живота соответствуют показателям спортсмена в возрасте 30 лет. Ритм сердца — регулярный. Талия — 72 см, никаких жировых складок по бокам. В обследовании от 15 февраля 1912 года (Сэнфорду — 72 года), доктор отметил, что лицо Беннета полностью освободилось от морщин. А обвисшие щеки, которые были еще 17 лет назад, стали подтянутыми. В своих движениях и по внешнему виду Сэнфорд выглядел как мужчина средних лет.

Особое внимание Сэнфорд уделял здоровью сосудов. Вы уже прослеживаете аналогию с золотыми правилами здоровья от японца Кацудзо Ниши? И я скажу даже больше: то, что я напишу сейчас дальше из советов Беннета, совпадает с волевой гимнастикой от Микулина. Что же рекомендовал Сэнфорд? Очистить сосуды можно только механическими методами, то есть напряжением и расслаблением мышц.

Много пишет Беннет и о важности большой физической активности, а также — о тренировке мозга. Немного забавно, правда, сейчас читать его рекомендации:

«Если вы — женщина, то можете в часы досуга интересоваться церковными делами, благотворительностью, работой женских клубов — всем тем, что заставляет ваш разум работать и быть занятым».

Сейчас у женщин, конечно, есть больше возможностей развивать когнитивные способности и вливаться в общественную жизнь.

К слову, первой ученицей Беннета, которая стала практиковать упражнения, была его собственная дочь. Ей он и посвятил свою книгу.

В книге «Старость, ее причины и профилактика» Беннет описывает только 30 упражнений для тела (вместо 35, как в своей первой работе). И говорит о том, чтобы люди не пытались освоить все сразу за один раз. Также Сэнфорд акцентирует внимание: не надо делать упражнения быстро или пытаться выполнять их на пределе своих сил. Главная задача — разогнать кровообращение и дать нагрузку мышцам, а не перетрудить их.

Интересны размышления Беннета по поводу бега, который он не приветствовал. И в книге говорит:

!Посмотрите на бегунов: как они бегут на носках, как все их тело в этот момент находится в напряжении, а сердца стучат так, словно они сейчас взорвутся. Глаза сфокусированы только вперед, а выражение лица самого быстрого бегуна на финише — «сделать или умереть» (do-or-die look). И Сэнфорд добавляет: «Не делайте так».»

Он говорит о том, что в ногах нет жизненно важных органов. И ноги — всего лишь двигатель машины нашего тела. И лучше развивать мускулатуру туловища, особенно верхней его части. Чтобы все органы работали исправно.

Вот тут, правда, с Беннетом не согласились бы китайцы и японцы. Которые полагают, что все здоровье идет от ног.

Но размышления Сэнфорда все-таки интересны.

В книге есть отдельные разделы о печени, влиянии солнца и свежего воздуха. Но я нахожу там немало спорных моментов.

Любопытна также и глава об очищении. Главным выделительным органом при этом выступает кожа. Через ее поры происходит выход продуктов распада. Беннет рекомендовал для очищения организма теплые ванны. А Микулин — создание условий, как в бане, для активного потения. Я предпочитаю второе, т.к. это — более эффективн.

Что еще интересного есть в книге Беннета и почему ее стоит прочитать, если вы владеете английским:

Способ омоложения организма через… кислое молоко! Тут Сэнфорд много цитирует профессора Мечникова. Приводятся примеры про болгарских долгожителей, достигших возраста в 100 лет (так и вспоминаю поездку в Болгарию, где мы покупали «кисло мляко»).

Тут Сэнфорд много цитирует профессора Мечникова. Приводятся примеры про болгарских долгожителей, достигших возраста в 100 лет (так и вспоминаю поездку в Болгарию, где мы покупали «кисло мляко»). Целый раздел о возможной продолжительности жизни человека. С рекомендациями по книгам на эту тему.

С рекомендациями по книгам на эту тему. Советы по избавлению от излишков жира вокруг живота и по бокам.

Подробные описания о мышцах лица и их влиянии на состояние кожи.

История об удивительной женщине — Нинон де Ланкло, которая и в 85 лет выглядела великолепно. Сохранив не только замечательную форму лица и кожи, но и выразительные черные глаза, жемчужно-белые зубы. По утверждениям современников, она была изумительна даже в возрасте 91 года, накануне своей смерти. Секрет красоты этой женщины скрывался в металлической маске. И Беннет даже попытался расшифровать рецепт ее служанки.

Сохранив не только замечательную форму лица и кожи, но и выразительные черные глаза, жемчужно-белые зубы. По утверждениям современников, она была изумительна даже в возрасте 91 года, накануне своей смерти. Секрет красоты этой женщины скрывался в металлической маске. И Беннет даже попытался расшифровать рецепт ее служанки. Очень-очень подробные описания всех массажных приемов для лица. Разумеется, в моей статье информация приведена только для ознакомления и не сравнится с тем, что написано у Беннета.

Надеюсь, что когда-нибудь книга Сэнфорда Беннета будет переведена на русский язык. И все желающие смогут ознакомиться с его интересной системой оздоровления и омоложения. Ничего подобного я еще не видела, глядя на результаты, которых достиг этот человек!

Источник: fithacker.ru