Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобиля

Бережная эксплуатация и своевременное обслуживание – залог долгой и беспроблемной «жизни» автомобиля. Однако это лишь прописные истины, зная которые, многие все равно губят свои машины раньше времени. Как не стать одним из них, рассказали коллеги с портала «Профиль».

Первый совет, который многим покажется простым и донельзя банальным, заключается в заблаговременном выборе маршрутов поездок – так можно объехать большинство «плохих» дорог и продлить срок службы подвески.

Тем, кто владеет дизельным авто, не стоит забывать про клапан ЕГР, чистку которого стоит проводить хотя бы раз в 20 тысяч километров. Пренебрежение этой процедурой дает о себе знать нестабильной работой двигателя и выходом из строя всей системы ЕГР.

Также важно обращать внимание на индикаторы на панели приборов, информирующие о состоянии всех систем автомобиля. Как правило, они предупреждают о неисправностях или необходимости произвести какие-то срочные сервисные действия вроде долива масла, антифриза или омывающей жидкости.

Наконец, эксперты рекомендуют своевременно (согласно регламенту производителя) менять ремень/цепь ГРМ, тормозную жидкость, масло в коробке передач, а также следить за уровнем масла в двигателе и вовремя обслуживать автомобиль, попутно диагностируя все его узлы и системы. Таким образом, вы не только продлите ему «жизнь», но и избавите себя от лишних трат, которые могут настигнуть вас в самый неожиданный момент.