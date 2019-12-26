Cadillac представила новинки для России

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Cadillac представила новинки для России

В 2020 компания Cadillac привезет в Россию два кроссовера – обновленный XT5 и совсем новый, семиместный XT6. Российская премьера обеих новинок прошла в рамках специального мероприятия Cadillac Christmas Tour.

Обновленный Cadillac XT5, который должен стать первой новинкой американской марки в будущем году, порадует заметно посвежевшей внешностью с новыми бамперами, радиаторной решеткой, дисками и светодиодной оптикой (которую теперь получит даже базовая комплектация), а также полностью переработанным салоном.

Cadillac представила новинки для России
Cadillac XT5. Фото Cadillac

Cadillac представила новинки для России
Cadillac XT5. Фото Cadillac

Cadillac представила новинки для России
Интерьер Cadillac XT5. Фото Cadillac

Изменится и моторная гамма – на смену старым моторам придет новый 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 200 л.с., агрегатированный с усовершенствованным 9-ступенчатым «автоматом».

Такую же агрегатную связку получит и новый семиместный кроссовер Cadillac XT6, который появится на российском рынке впервые. Подробностей о будущем конкуренте Audi Q7 и BMW X7 пока не так много – известно лишь, что он по умолчанию имеет трехрядную компоновку салона и богатый набор передовых электронных систем помощи водителю.

Cadillac представила новинки для России
Cadillac XT6. Фото Cadillac

Cadillac представила новинки для России
Cadillac XT6. Фото Cadillac

Cadillac представила новинки для России
Интерьер Cadillac XT6. Фото Cadillac

Cadillac представила новинки для России
Интерьер Cadillac XT6. Фото Cadillac

Информация о датах начала продаж, комплектациях и ценах будет опубликована позднее.