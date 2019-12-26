Cadillac представила новинки для России

В 2020 компания Cadillac привезет в Россию два кроссовера – обновленный XT5 и совсем новый, семиместный XT6. Российская премьера обеих новинок прошла в рамках специального мероприятия Cadillac Christmas Tour.

Обновленный Cadillac XT5, который должен стать первой новинкой американской марки в будущем году, порадует заметно посвежевшей внешностью с новыми бамперами, радиаторной решеткой, дисками и светодиодной оптикой (которую теперь получит даже базовая комплектация), а также полностью переработанным салоном.



Cadillac XT5. Фото Cadillac



Cadillac XT5. Фото Cadillac



Интерьер Cadillac XT5. Фото Cadillac

Изменится и моторная гамма – на смену старым моторам придет новый 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 200 л.с., агрегатированный с усовершенствованным 9-ступенчатым «автоматом».

Такую же агрегатную связку получит и новый семиместный кроссовер Cadillac XT6, который появится на российском рынке впервые. Подробностей о будущем конкуренте Audi Q7 и BMW X7 пока не так много – известно лишь, что он по умолчанию имеет трехрядную компоновку салона и богатый набор передовых электронных систем помощи водителю.



Cadillac XT6. Фото Cadillac



Cadillac XT6. Фото Cadillac



Интерьер Cadillac XT6. Фото Cadillac



Интерьер Cadillac XT6. Фото Cadillac

Информация о датах начала продаж, комплектациях и ценах будет опубликована позднее.