Hyundai раскрыла производственные планы в России

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге в 2020 году вновь планирует задействовать все производственные мощности, чтобы к концу года выпустить, по меньшей мере, 200 тыс. автомобилей. Об этом сообщили агентству «АвтоСТАТ» в пресс-службе предприятия.

При этом на заводе не исключают возможной корректировки производственного плана в зависимости от спроса на рынке. Пока же планируется организовать три рабочие смены 5 дней в неделю, как и в 2019 году.

В декабре этого года предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» станет одним из немногих в России, где не будет ни одного дополнительного дня простоя. Новогодние каникулы на заводе, как и у всей страны, продлятся с 1 по 8 ноября включительно, и уже 9 января все сотрудники вернутся к работе в обычном режиме.

Ранее «Автоновости дня» сообщили, что в 2020 году Hyundai представит на российском рынке четыре новинки, в том числе обновленные седан Solaris и кроссовер Creta.