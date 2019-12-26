ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»

Наприкінці року усі зазвичай підбивають підсумки. Хтось робить це лише у контексті особистих досягнень, хтось – структури чи підприємства, у якому працює, хтось – у межах всієї країни.

Інформаційне агентство ВолиньPost ж вирішило підготувати добірку подій, які стали знаковими для Волині та її мешканців у 2019 році.

1. Звільнення на той час голови Волинської ОДА Олександра Савченка

Президент Володимир Зеленський 11 червня 2019 року видав указ про звільнення Олександра Савченка з посади голови Волинської обласної державної адміністрації. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови ОДА тоді став Олександр Киричук.

2. Парламентські вибори

21 липня 2019 року в Україні відбулися парламентські вибори. Волиняни обирали представників у парламенті за мажоритарною системою та партійними списками.

Серед партій впенену перемогу на Волині «взяла» «Слуга народу». За партійними списками до парламенту потрапив керівник волинського штабу цієї партії Валерій Стернійчук.

Щодо одномандатних округів, то тут виборці своїм голосуванням подарували можливість стати нардепами Степану Івахіву, Ігорю Гузю, Ірині Констанкевич, Ігорю Палиці та Вячеславу Рубльову. Останній, до слова, на відміну від усіх інших, потрапив до парламенту вперше.

3. Довгоочікуване відкриття Волинського обласного перинатального центру

Цьогоріч через 18 років будівництва нарешті відкрив двері Волинський обласний перинатальний центр – унікальний медичний заклад, який з впевненістю називають найпотужнішим в Україні.

Урочистості та святкове перерізання стрічки відбулися 18 липня. На відкриття «Будинку щастя», як вже «охрестили» перинатальний центр у Луцьку, зійшлися чи не усі провідні медики області, депутати, представники влади, духовенства.

Керівниця Волинського обласного перинатального Ірина Горавська розповіла, що спорудження центру загалом обійшлося у понад 228 мільйонів гривень.

4. Зміна голови Волинської обласної ради

У кінці липня 2019 року депутати обласної ради таємним голосуванням обрали очільницею органу депутатку Ірину Вахович. Напередодні ж обранці своїми рішеннями припинили повноваження депутата та звільнили з посади попереднього голову Волиньради Ігоря Палицю, який здобув перемогу на виборах у Луцьку і став нардепом.

5. Вибори ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки



Листопад 2019 року ознаменувався важливою подією для найбільшого вишу Волині – СНУ імені Лесі Українки. Після того, як 14 років навчальний заклад очолював Ігор Коцан, на виборах несподівано переміг Анатолій Цьось. Під час першого туру ректора, щоправда, не обрали, оскільки жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів. У другий тур пройшли два головні претенденти на посаду – Анатолій Цьось та Ігор Коцан. Останній же зняв свою кандидатуру за день до другого туру виборів. Анатолій Цьось, який був єдиним кандидатом, здобув 883 голосів. Відтак, «за» проголосувало більш ніж 85% виборців.



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6. Призначення головою ОДА Юрія Погуляйка

3 грудня у стінах облдержадміністрації перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов представив нового очільника Волині. Ним став уродженець Луганщини Юрій Погуляйко, який до цього призначення був заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

Волинь, щоправда, прийняла нового голову ОДА не дуже гостинно. Невдоволення таким кадровим рішенням висловили напередодні призначення Волинська обласна рада та Луцька міська рада.

7. Впровадження у Луцьку електронного квитка

Наприкінці 2019 року нарешті запрацювала система безготівкової оплати за проїзд у громадському транспорті Луцька, про яку міська влада говорила не один рік. Спочатку анонсували, що з 11 листопада у маршрутках та тролейбусах міста можна буде платити за проїзд тільки за допомогою електронного квитка. Утім, потім таку умову відклали. Згодом зауважили, що з 19 грудня готівка точно перестане «ходити» у транспорті міста. Щоправда, станом на 26 грудня пасажири продовжують давати водіям «живі» гроші за проїзд, а ті – не відмовляються, хоч мерія і обіцяє карати порушників.

Усі матеріали на тему впровадження у Луцьку електронного квитка можна знайти за посиланням.

8. Пересадка нирки та перша за 15 років в Україні трансплантація серця у Ковелі

Ковельське МТМО стало першим за останні 20 років в Україні медичним закладом, який отримав ліцензію з трансплантології, та першим за останні 15 років, що провів трансплантацію серця.

Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці. Разом із ним виїхала бригада лікарів і медсестер Інституту Серця, щоб виконати пересадку.

Більше того, у Ковелі у листопаді цього року провели першу пересадку нирки. Загалом же це була перша в Україні трансплантація на районному рівні.

9. Звільнення Івана Сидора, який 37 років очолював Волинську обласну клінічну лікарню

Наприкінці 2019 року головний лікар Волинської обласної клінічної лікарні Іван Сидор виявив бажання піти з посади. Згодом конкурсна комісія обрала переможцем серед претендентів на цю посаду лікаря Сергія Пісачука. Щоправда, конкурс викликав чимало обурення та сумнівів у законності його проведення й вже через деякий час тимчасовим виконувачем обов’язків головного лікаря призначили хірурга Олександра Дудара. Іван Сидор урочисто представив його колективу вже у новій іпостасі, а медична спільнота краю влаштувала Сидору урочисті проводи.

10. Перша в Україні різдвяна літургія у храмі ПЦУ 25 грудня

У луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі вперше в Україні 25 грудня, а не як зазвичай 7 січня, провели різдвяну літургію. Службу правили майже 30 священнослужителів з усієї Волині. А ще приїхав єпископ Херсонський і Каховський. Собор був вщент заповнений людьми.

Нагадаємо, минулоріч ми теж робили підбірку найзнаковіших подій 2018 року за версією видання.