Суд поставил точку деле семейном подряде чиновницы заринской мэрии депутата

Заринский городской суд вынес решение по иску прокурора к муниципалитету по факту бездействия органов местного самоуправления при возникновении конфликта интересов. Речь идет о гражданском союзе бывшей замглавы Заринска Елены Алмазовой и председателя горсовета Александра Лаговского. Ранее комиссия мэрии проигнорировала требование надзорного ведомства устранить нарушение и лишить чиновницу должности, однако суд встал на сторону прокурора. Впрочем, Алмазова предпочла написать заявление об увольнении еще до решения суда, в связи с чем конфликт по сути был исчерпан.

Как уточнили ИА «Банкфакс» в пресс-службе Заринского городского суда, 20 декабря было вынесен вердикт, согласно которому решение городской комиссии о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов было признано незаконным. Кроме того, суд поддержал требования прокурора в части незаконности бездействия администрации города при возможных нарушениях коррупционного законодательства и удовлетворил их. Таким образом, точка в скандальном разбирательстве все же была поставлена ценой увольнения замглавы города Елены Алмазовой.

Напомним, внимание прокуратуры на «семейный подряд» Алмазовой и Лаговского, который помимо депутатской деятельности занимает пост директора и учредителя местного коммунального предприятия ООО «ЖКУ», обратили внимание алтайские «жириновцы». Они выяснили, что те состоят в гражданском браке и даже воспитывают общего ребенка. По мнению членов ЛДПР, нарушение заключалось в том, что Елена Алмазова не уведомила своего работодателя в лице мэрии и не приняла мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, как это следовало бы сделать в соответствии с федеральным законодательством. Как пояснили «жириновцы», в данном случае это не простая формальность, поскольку ведомство Алмазовой «сдает муниципальные помещения и предприятия для нужд монопольной коммунальной организации, которую возглавляет ее сожитель».

В ходе прокурорской проверки данные сведения подтвердились, в связи с чем надзорное ведомство выдало администрации города предписание устранить данный конфликт интересов. Однако, как говорила тогда депутат Алтайского Заксобрания Евгения Боровикова, в мэрии его проигнорировали. Тогда прокурор города направил в суд иск в отношении муниципалитета. Первое заседание по делу состоялось 27 ноября. Между тем уже в начале декабря «Банкфаксу» стало известно, что Елена Алмазова ушла в отставку. Данную информацию редакции подтвердили в отделе кадров муниципалитета. Пока ее место в администрации города остается вакантным.