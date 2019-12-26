Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

О госпитализации Волчек в Боткинскую больницу стало известно 24 декабря. Сообщалось, что актриса и режиссер впала в кому. За день до этого она пожаловалась скорой на боли в груди, было принято решение о срочной госпитализации.

Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького. Является одним из сооснователей театра «Современник», созданного в 1956 году. Она пришла туда как актриса, а в начале 1960-х стала ставить спектакли. С 1971 года стала главным режиссером «Современника», с 1989 года — художественным руководителем.