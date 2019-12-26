Компания Oppo презентовала 5G-смартфон Oppo Reno 3 Pro

Состоялась презентация нового смартфона Oppo Reno 3 Pro от компании Oppo.Этот гаджет поддерживает сети 5G, отмечают его разработчики. Его можно назвать одним из самых современных гаджетов, который к тому же, дешевле флагманов популярных брендов. В США ценник на смартфон Oppo Reno 3 колеблется от 485 до 530 долларов США в зависимости от объема оперативной памяти.

Смартфон Oppo Reno 3 получил платформу MediaTek Dimensity 1000. Объем оперативной памяти этого гаджета — 8/12 гигабайтов, а ПЗУ — 128 гигабайтов. Эксперты положительно оценивают то, что новинка получила чипсет SoC Snapdragon 765G компании Qualcomm.Oppo Reno 3 выпускается с Full HD+ дисплеем, диагональю в 6,4 дюйма, которая имеет разрешение 2400 на 1080 пикселей.У смартфона 2 камеры. Предусмотрен специальный каплевидный вырез для датчика основной квадрокамеры с сенсорами на 64 и 8 Мп, а также два датчика на 2 Мп. А фронтальная камера для селфи имеет разрешение в 32 мегапикселя.Емкость аккумулятора аппарата составляет 4,25 тыс. мА⋅ч, при этом обеспечивается поддержка быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт.Толщина корпуса смартфона составляет 7,7 мм, а его вес составляет лишь 170 граммов.