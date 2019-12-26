INOI за 990 рублей предлагает альтернативу стационарному телефону

Стационарные телефоны, несмотря на популярность смартфонов и кнопочных мобильников, остаются все еще востребованными. Поэтому разработчики продолжают создавать новые современные модели стационарных телефонов, характеристики которых устраивали бы современных пользователей. Компания INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе. А это очень удобно, ведь не возникает проблем с использованием его при передвижении в больших зданиях и за их пределами, [url=]пишет[/url] cnews.ru.Продается этот телефон вместе с док-станцией.

Стоит также отметить, что данная модель может работать до 13 часов в режиме непрерывного разговора, поскольку ее оснастили аккумулятором на 600 мАч.Ценник этого смартфона – 990 рублей. В ценовой категории до 1000 рублей INOI 104 выгодно отличается набором функций. Он может определять номер входящего звонка, отображая его на экране. Также его оснастили встроенной памятью на 32 Гб, что позволяет сохранить в записной книжке до 700 контактов. А это в 15 раз больше, чем у аналогов данного ценового сегмента. INOI 104 получил цветной экран на 1,8 дюймов. Он может поддерживать одновременно две SIM-карты. Также на него можно установить карту памяти до 16 Гб. Он поддерживает функции SMS, MMS, Bluetooth, MP3, MP4, FM. Есть стандартный разъем для наушников 3,5 мм.Эксперты уверены, что этот телефон будет пользоваться спросом у малого бизнеса. Ведь он не привязан к станции и может одновременно работать сразу с двумя SIM-картами.