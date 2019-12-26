Назван орех, который особенно полезен диабетикам

Людям, у которых врачи диагностировали диабет второго типа, надо быть особо внимательными к своему рациону. От многих продуктов стоит отказаться, а некоторые, наоборот, включить в свое меню. Например, такой орех, как миндаль. Это еда, которая лечит.

При диабете второго типа инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, уже не оказывает должного воздействия на уровень сахара. Либо же его попросту не хватает — может быть такое, что железа производит его в малых количествах.

Диабетики знают, что контроль уровня сахара в крови и инъекции для них жизненно необходимы.

Ученые выяснили, что нормализовать глюкозу могут помочь продукты с низким гликемическим индексом. Например, орехи — они отлично подойдут для перекусов. Особенно, миндаль — научно доказано, что он эффективно снижает уровень сахара в крови.

В ходе одного из недавних исследований ученые даже высчитали оптимальную норму — они советуют диабетикам съедать ежедневно по 60 граммов этих орехов. Такое количество миндаля связано со снижением уровня инсулина и глюкозы в состоянии голода.

Этот тот уровень, который позволяет разобраться с тем, как организм справляется с сахаром после приема пищи, отмечает «МедикФорум».

Во время тех же исследований ученые выяснили, что миндаль полезно кушать вместе с хлебом и пастой — он способен замедлить скорость абсорбции углеводов.

И самое главное — миндаль повышает чувствительность к инсулину у диабетиков, а это очень ценное свойство.